اسباب زيادة الوزن في رمضان بحسب صفات الابراج

بيروت - نادين محمد - يعتبراكتساب الوزن الزائد من النتائج التي قد تفاجأ بها الكثيرات في نهاية رمضان. فرغم الصوم والامتناع عن تناول الطعام قد تسبب بعض الأخطاء والعادات السيئة تراكم الدهون وزيادة الوزن. وهو ما يمكن اكتشافه من خلال صفات الابراج .

الحمل



أنت كريمة وتحبين الأكل وتتذوقين نكهاته بكل اهتمام عادة. ولهذا تسارعين إلى تناول كمية كبيرة من الطعام على أنواعه خلال وجبة الإفطار وأثناء السحور. كما أنّك تفضلين الجلوس إلى موائد تضم الأقارب والأصدقاء بشكل دائم وهو ما يحفز رغبتك في الأكل. ومن أكثر ما يسبب زيادة وزنك تركيزك على السكريات واللحوم المصنعة.

الثور



أنت مرحة وتحبين الحياة وعيشها بكل تفاصيلها. ولهذا تحرصين على الاستمتاع أثناء الجلوس إلى المائدة. وهو يشكل تسلية بالنسبة إليك. ولهذا لا تترددين في الأكل في الفترة الفاصلة بين انتهاء موعد الإفطار وموعد النوم. كما أنّك تتناولين ما يحلو لك خلال السحور.

الجوزاء



تتمتعين بشخصية مستقلة ولا تأبهين كثيراً لآراء الآخرين. وهكذا لا تكترثين للملاحظات التي تتناول زيادة وزنك. ولهذا السبب تتناولين الأطعمة الدسمة والجاهزة حتى خلال وجبة الإفطار في رمضان. فالرشاقة ونظرة الأشخاص المحيطين بك إلى شكلك لا تشكلان هاجساً بالنسبة إليك.

السرطان



تميلين إلى الكآبة في الكثير من الأحيان وتحاولين التخلص من شعورك بالتوتر والانزعاج من خلال تناول الطعام. وهذا ما يدفعك إلى أكل الأصناف دفعة واحدة خلال الإفطار، من اللحوم إلى النشويات والسكريات والدهون... وهوما يجعل زيادة الوزن أمراً سهلاً بالنسبة إليك.

الأسد



أنت فضولية وتحبين الاهتمام بالتفاصيل كثيراً. وهذا ما يدفعك إلى الاهتمام بإضافة التوابل المختلفة والصلصات إلى أطباقك. وهكذا يجعلك طعمها الفريد تتناولينها بكميات كبيرة حتى خلال وجبتي الإفطار والسحور في رمضان.

العذراء



تهتمين كثيراً بالمظاهر وتحرصين على أن يبدو كل ما يتعلق بك أنيقاً ونظيفاً ومرتباً. ولهذا تولين رشاقتك الكثير من الاهتمام. إلا أنّك تعتقدين أن الصوم خلال النهار ثم تناول ما يحلو لك خلال الإفطار لا يسبب زيادة وزنك. وهو اعتقاد خاطئ. إذاً حاولي استهلاك كمية معتدلة من الطعام من دون حرمان.

الميزان



لا تتمتعين بالقدرة على الصبر والتحمل. ولهذا تتناولين الطعام بسرعة وبكمية كبيرة من دون انتباه عندما تحل الدقائق الأولى من موعد الإفطار. كما أنك تنهين وجبتك بتناول ما تبقى من الطعام كطريقة للتسلية. ولهذا من الطبيعي أن يزداد وزنك في نهاية الشهر.

العقرب



من أبرز صفاتك أن انفعالاتك تسيطر أحياناً على تفكيرك العقلاني. ولهذا لا تفكرين مطولاً بما يجب عليك أكله والكمية التي يمكنك استهلاكها عندما تشعرين بالجوع وخصوصاً خلال موعد الإفطار. ورغم أنك تحسين بالذنب بعد ذلك إلا أنك تعيدين الخطأ نفسه يومياً.

القوس



من أبرز صفاتك أنك لا تشعرين أبداً بالرضى تجاه أي أمر في حياتك. وهو ما ينطبق على الطعام الذي تتناولينه. فأنت تجربين كل الأصناف لأنه لا يسعك تفضيل إحداها على الأخرى. وهكذا تأكلين كمية كبيرة من الطعام من دون انتباه وخصوصاً إذا كنت تشعرين بالجوع. فقاعدتك الأساسية هي: إما كل شيء أو لا شيء.

الجدي



تسيرين دائماً نحو تحقيق هدفك بجدّ وتتخطين العقبات أياً تكن. وفي ما يتعلق بالطعام فإنك تحرصين على الاستمتاع به ولا تفكرين كثيراً بإمكانية اكتسابك الوزن الزائد. ولهذا لا يمكن أن تتوقفي عن الأكل خلال الإفطار إلا عندما تشعرين بالامتلاء التام.

الدلو



أنت متسرعة وتأخذين القرارات على عجل ومن دون تفكير. ولهذا من الممكن أن ترتكبي الكثير من الأخطاء. وهكذا لا تختارين طعامك بعناية بل تأكلين كل ما يقع تحت ناظريك وغالباً ما تكتسبين الوزن في نهاية شهر رمضان من كل عام.

الحوت



أنت متردّدة ولا يمكنك القيام بأي خطوة من دون أن تمعني التفكير بها. ولهذا تحضرين طعامك باهتمام ودقة وبالتفصيل الممل. وهذا ما يدفعك بعد ذلك إلى أكله باستمتاع بالغ. فأنت تهتمين بشكل الأطباق كثيراً ما يحفز شهيتك ويجعلك تتوقفين عنى الأكل بصعوبة ويسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون لديك.



