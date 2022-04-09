“اليوجا” تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأكثر كثافة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

إذا كنت تبحث عن علاج لنمو الشعر بشكل أسرع وسميك، فلماذا لا تعطي فرصة لوضعيات اليوجا الخمسة هذه لصحة الشعر؟

إذا كنت تعتقد أن نمو شعرك قد توقف، فلا تشعر بالسحق لدينا قائمة بوضعيات اليوجا المعروف عنها أنها تنمو الشعر بشكل أسرع وتسرع من حجمه أيضاً! ستضمن وضعيات اليوجا البسيطة هذه نمو سريع لشعرك مع تحسين مظهره وقوته وصحته، ليس هذا فحسب بل يعدون أيضاً بعكس تساقط الشعر وتغذية بصيلات الشعر.

فيما يلي 5 “أسانا يوجا” لنمو الشعر بشكل أسرع وزيادة حجمه:

1- وضع الكلب المتجه لأسفل:

هذه الوضعية الجميلة والقوية تتحمل الوزن وستقوي ذراعيك وساقيك، كما أنه يفتح جوانب جسمك وبالتالي يزيد من فتحة الرئتين، يمكن تحقيق زيادة في الأكسجين في النظام بأكمله من خلال القيام بذلك “asana”.

يزداد تدفق الدم إلى الدماغ بسبب الجاذبية، يقوي تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ بصيلات الشعر ويساعد على نمو الشعر بشكل أسرع، يمكن أن يكون لهذا تأثير إيجابي على فروة الرأس، كلما زاد تدفق الدم، يمكن أن يحدث التطهير والتغذية في الشعر، كما يتم تجديد فروة الرأس وعلاجها.

تنظم الغدة النخامية في الدماغ والتي تسمى أيضاً الغدة الرئيسية، العديد من الوظائف الجسدية مثل التمثيل الغذائي والنمو، زيادة تدفق الدم في الدماغ أثناء وضع الكلب الهابط سيفيد هذه الغدة الرئيسية أيضاً، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الاختلالات الهرمونية، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على نمو الشعر بطريقة إيجابية.

2- وضع الطفل “الاسانا”:

“Balasana” هو وضع تجديد، له تأثير إيجابي على الكاحلين والوركين، كما أنه يمتد بشكل جميل إلى الظهر بالكامل، أثناء وضع الطفل، يُطلب منا أن نتركه ونغرق بعمق في الأرض، أثناء ذلك، يمكننا التخلي عن المسؤوليات وأي شيء آخر يعيق طريقنا ويريح أذهاننا.

هذا التخفيف الهائل من التوتر ، يهدئ ويبرد العقل ، يدخل الجهاز العصبي في حالة من التجدد ، وهذا له تأثير إيجابي على الغدد الكظرية والغدد التناسلية، وهذا بدوره يمكن أن يفيد صحة الشعر ويعطي نموًا أسرع للشعر.

3- “Kapalbhati”:

“Kapalbhati” هي تقنية تطهير لها فوائد هائلة، يعمل التنفس المنتظم وحركة المعدة على تطهير الأعضاء الداخلية ويؤدي إلى زيادة الدورة الدموية، التجديد والتجديد الناتج عن الممارسة المنتظمة لـ “Kapalbhati” لا يهزم!

ما يلاحظه المرء مباشرة بعد التمرين هو عقل هادئ ومركّز. هذا الوضع له تأثير فوري على الجهاز العصبي ، مما يجعله مريحًا ويعزز التجدد في الجسم والعقل والروح بالكامل، من خلال تأثيره المتجدد ، يمكن أيضًا تصحيح الاختلالات الهرمونية التي تؤدي إلى تساقط الشعر ، ويمكن تحفيز نمو الشعر بشكل إيجابي.

4- حامل الكتف “Sarvangasana”:

من المعروف أن هذه الأسانا الجميلة لها تأثير مهدئ هائل، تُمارس عادة في نهاية تمرينات اليوجا لأنها تسهل على الجهاز العصبي التحول إلى الحالة المزاجية اللاودية ، والتي تكون متجددة بعمق، في “Sarvangasana” ، يتحرك الذقن بالقرب من الصدر “قفل الذقن” ويتم ضغط الغدة الدرقية.

يؤدي هذا أولاً إلى انخفاض الدورة الدموية، ولكن في اللحظة التي تترك فيها الوضعية ، هناك زيادة هائلة في تدفق الدم إلى الغدة الدرقية والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي للغاية على الغدة الدرقية وبالتالي على نمو الشعر، أفضل طريقة للتخلص من السموم هي القدم فوق الرأس، يمكن أن يتدفق كل الدم من الساقين إلى البطن ويتم تنقيته، يمكن أن يكون لهذا التخلص من السموم تأثير إيجابي على صحتك العامة وصحة شعرك ، وبالتالي ينمو الشعر بشكل أسرع.

5- الوقوف على الرأس “سيرساسانا” :

فإن الوضع المقلوب للساقين له تأثير هائل في إزالة السموم، لكن بخلاف Sarvangasana ، جرب Sirsasana، في هذا الوضع ، لا يتم إعاقة تدفق الدم بسبب الانحناء في الرقبة ، وبالتالي هناك زيادة هائلة في تدفق الدم إلى الدماغ، هذا له تأثير إيجابي على الغدة النخامية والغدة الصنوبرية، يحفز التدفق اللمفاوي بشكل إيجابي ويهدئ الجهاز العصبي، كل ذلك معًا يوفر فائدة هائلة للشعر ويجعل شعرك أقوى.

يمكن أن يساعد تحفيز خط الطول في الكبد أيضًا على نمو الشعر بشكل أسرع وأطول:

يعتبر خط طول الكبد مسؤولاً جزئياً عن النمو والتخلص من السموم ويؤثر على الأعضاء التناسلية بطريقة إيجابية، تتمتع أيدينا بخصائص كهرومغناطيسية ، وبالتالي ، فإن تتبع خط زوال الكبد بلطف بيديك له تأثير محفز، يؤدي القيام بذلك بانتظام إلى تقوية وتنقية الجسم بالكامل ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على نمو الشعر.