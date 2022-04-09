رجيم سالي فؤاد لرمضان 2022 يمنع زيادة الوزن   



بيروت - نادين محمد - ينتشر رجيم سالي فؤاد لرمضان 2022 في اوساط البنات والنساء اللواتي يرفضن اكتساب الوزن الزائد في شهر الصوم. وتشير الكثيرات الى انه من الانظمة الناجحة في هذا السياق. وهو يقوم على تناول العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاج اليها الجسم من اجل مواصلة اداء وظائفه الحيوية بالطريقة الصحيحة. كما انه ينطوي على استبدال المأكولات التي تسبب تجمع الدهون الضارة بأخرى صحية مفيدة.

برنامج رجيم سالي فوائد الرمضاني



من المفيد اتباع رجيم سالي فؤلد لرمضان 2022 لأنه يمنع زيادة الوزن في ايام الصوم. ومن اجل هذا من المهم تطبيق هذا البرنامج.

الفطور



- كوب من عصير البرتقال او احد انواع الفواكه الموسمية على ان يكون طبيعياً وخالياً من اي اضافات. ويمكن بدلاً من هذا تناول حبة تمر واحدة كبيرة.

- طبق من الشوربة الدافئة المحضرة بطريقة صحية والخالية من الدهون. وبعد تناولها يجب التوقف عن الاكل لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

- بعد مرور هذه المدة يمكن البدء بتناول طبق من السلطة الخضراء.

- يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي والافضل الابتعاد تماماً عن المأكولات المقلية.

- بعد مرور ساعة واحدة يمكن البدء بشرب الماء. والافضل استبدال الحلويات بالفواكه. كما يمكن تناول كوب من الحليب قليل الدسم.

السحور

يقضي رجيم سالي فؤاد لرمضان 2022 باعتماد برنامج وجبة سحور صحي. وفي هذه الحالة من المفيد اتباع هذه النصائح.

- عدم تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من النشويات.

- استهلاك المأكولات الغنية بالبروتين مثل البيض المسلوق من دون ملح والدجاج المشوي من دون دهون والسمك.

- يمكن تناول احد منتجات الالبان قليل الدسم مثل الزبادي والحليب والجبنة. وبعد الانتهاء من تناول الطعام يمكن شرب كوب من العصير الطبيعي.

نصائح لتخسيس الوزن في رمضان



من اجل منع زيادة الوزن في ايام الصوم، من المهم التخلي عن العادات السيئة وغير الصحية. كما من المفيد تطبيق هذه النصائح.

- التوقف عن تناول الاطعمة المقلية وتلك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

- الحرص على الحد من اكل النشويات مثل تلك التي يحتوي عليها الخبز والمعكرونة.

- يجب تناول كمية كافية من الماء على ان يتم البدء بهذا بعد ساعة من موعد الافطار. والافضل عدم فعل هذا قبل وجبة السحور او بعدها مباشرة. فهذا يسرع عملية الهضم ويسبب الشعور بالجوع نهاراً.



- من المفيد اضافة القليل من عصير الليمون الى اللبن الذي يتم تناوله. ويوصى في هذه الحالة باختيار اللبن الرائب الذي يساعد على حرق الدهون.

- من الافضل التوقف عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين وابرزها الشاي والقهوة على انواعها. والسبب ان هذا يعرقل عملية امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم.

- في حال الرغبة في تناول الحلويات ينصح باختيار كميات بسيطة جداً.

- وفي اطار رجيم سالي فؤاد لرمضان 2022 من المهم ممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعياً. وهكذا يمكن استقبال عيد الفطر برشاقة.



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