شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أضرار الجلوس لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكل تأكيد الجلوس لفترات زمنية طويلة تعد من الحيل الغير صحية، والمسببة للإصابة والتعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أبرز الأضرار وفقا لموقع " thehealthsite.".

هل يتسبب الجلوس لفترات طويلة التعرض لمشاكل صحية؟

-زيادة فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

-زيادة فرص الإصابة بمرض السكر.

-التعرض للإصابة بالسرطان.

-التعرض لإضطرابات هضمية.

-السمنة.

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-الاكتئاب.

لماذا يزداد فرص الإصابة بالأزمة القلبية بسبب الجلوس لفترات طويلة؟

قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة يتسبب في حدوث تبطيء في تدفق الدم بالجسم، مما يتسبب في ذلك التعرض لعدم تمكن العضلات والأوعية الدموية من تدفق الدم بشكل طبيعي، والدهون الموجودة في الأوعية الدموية لزيادة خطورة الإصابة بالأزمة القلبية.

لماذا يصاب الأشخاص بمرض السكر بسبب الجلوس لفترات طويلة؟

السبب في ذلك ترجع إلي تقليل فعالية هرمون الأنسولين في الجسم، وبالتالي يزداد نسبة السكر في الدم، و يحتاج البنكرياس لإنتاج كميات أكبر من هرمون الأنسولين، مما يؤدي لزيادة خطورة الإصابة بمرض السكر.

ما هي النصائح المهمة للوقاية من مضاعفات الجلوس لفترات طويلة؟

-لا تستلم للجلوس لفترات زمنية طويلة بل عليك كسر هذه القاعدة بشكل دائم، لتنشيط الدورة الدموية، ولذا عليك المشي 5 دقائق كل ساعة من الجلوس.

-الانتباه لوضعية الجلوس حتي لا يتعرض الظهر لأي مضاعفات صحية.

-أكثر من تناول الماء و السوائل.

-تناول نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات و المعادن و الأطعمة الصحية.

-ممارسة التمارين الرياضية كالمشي.