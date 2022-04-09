شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النوم المبكر للعيش لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جودة نومنا أكثر أهمية من نظامنا الغذائي وممارسة الرياضة معًا، حيث أن الجسم والعقل مترابطان بشكل وثيق لدرجة أنهما يؤثران على صحتنا وأيضًا على مظهرنا الجسدي"

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فأن النوم يؤثر على التيلوميرات، والتيلوميرات هي أثمن ما لدينا لإخبارنا بعمرنا البيولوجي وكم من الوقت سنعيش، تشبه التيلوميرات القبعات في النهاية من الكروموسومات الخاصة بك ، ومع استمرار الحياة في أن تصبح التيلوميرات أقصر وأقصر ، يتم قصها، ويحذر الخبراء من مدى جودة أو سوء نومك ، يبدأ طيف نومك في تحديد طول تسلسل التيلومير.

عندما تحرم من النوم فإنك تتقدم في السن بشكل أسرع، وعندما يكون المرء أصغر سنًا ، يعتقد المرء أنه على ما يرام ، ولكن ما نقوم به بعد ذلك هو تسريع عملية الشيخوخة.

فوائد النوم المبكرفوائد النوم المبكر تشمل ما يليجودة نوم أفضل

هناك صلة واضحة بين النوم المبكر وتحسين نوعية النوم، حيث يتكون النوم من دورات مدتها 90 دقيقة، ينتقل خلالها الدماغ من نوم حركة العين غير السريعة العميقة إلى حركة العين السريعة تظل الدورات متسقة إلى حد ما ولكن يتغير الانقسام بين دورات النوم".

وأوضح أن النوم بدون حركة العين السريعة هو أعمق بكثير مقارنة بنوم حركة العين السريعة (على الرغم من أن كلاهما يوفر فوائد مختلفة).

يقلل من مخاطر الأمراض

صنفت منظمة الصحة العالمية رسميًا العمل في النوبات الليلية على أنه مادة مسرطنة محتملة لأنها تتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية لدينا (المعروفة أيضًا باسم ساعة الجسم)، النوم الجيد يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

لذلك إذا كنت ترغب في أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة ، فاحرص على التحكم في جدول نومك.