شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار كثيرة لتناول التوابل الحارة.. أبرزها اضطرابات المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوابل الحارة لها العديد من العشاق، فلا يستطعمون طعامهم دون وضع التوابل الحارة أثناء الطهي، ولكن هل تعلم أن الإسراف في تناول هذه الأطعمة يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية؟..نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، ومنها:

-تؤثر علي المعدة:

يتعرض الكثيرون للإصابة باضطربات في المعدة ويزداد لديهم الإصابة بالإسهال، بسبب الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارية تحتوي علي مادة الكابسيسين التي تتسبب في تهيج بطانة المعدة بعد تناوله، وتزيد من الشعور والإصابة بالغثيان والقيء وآلام البطن.

-ظهور حب الشباب:

التوابل الحارة تسبب في تهيج الجلد، وتزيد من التعرض للطفح الجلدي، واحمرار وظهور حب الشباب.

-الإصابة بالأرق:

بسبب حدوث إضطرابات في المعدة يزداد فرص الإصابة بالأرق نتيجة لألم المعدة بسبب تناول التوابل الحارة، ولذا عليك عدم تناول الأطعمة الحارة قبل النوم حتي تحصل علي النوم الجيد.

ولذا أوصحي التقرير بضرورة التقليل من تناول الأطعمة المطهية بالتوابل الحارة للأشخاص الذين يعانون من حساسية أي نوع من الحساسية وإضطرابات المعدة، لتجنب الإصابة والتعرض بالأضرار السابق ذكرها.