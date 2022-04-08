من المكمّلات والأطعمة.. إليكم قائمة الفيتامينات الضرورية لتخفيف الالتهابات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 07:16 مساءً - تساهم بعض الفيتامينات في محاربة الالتهابات المختلفة في الجسم، وقد نوّهت عدة أبحاث باحتواء هذه الفيتامينات على مواد مضادة للالتهابات. وقد يمكن توفرها على شكل مكملات، او من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامينات طبيعيا.

وفي هذه القائمة سنذكر أبرز الفيتامينات التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات،والاطعمة الغنية بها.

فيتامين A

وجدت عدة دراسات أن الفيتامين A يستطيع ان يمنع الجهاز المناعي من ان يفرط في نشاطه ويسبب الالتهابات. وهذا الفيتامين متوفر بشكلين: بيتا-كاروتين، وهو الذي يتحول الى فيتامين أ في الجسم. كما أنه فيتامين مضاد للأكسدة الذي يحمي الجسم من امراض عديدة. وعليه،فإنّ النظام الغذائي الغني بالبيتا كاروتين والقيتامين أ يساعد على تخفيف الالتهابات.

أمّا قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين A تتضمن الجزر، السبانخ، الخضار الورقية وغيرها.

قائمة فيتامين B

الناس الذين يفتقرون الى مستويات جيدة من الفيتامين B6 يكون لديهم مستويات عالية من نوع من البروتين، مسؤول عن الالتهابات.

ولتخفيف الالتهابات ورفع مستويات هذا الفيتامين، ينصح بتناول الاطعمة الغنية به،مثل الفطر والتونة والفلفل، الكبد وغيرها.

فيتامين C

يعرف فيتامين C بانه يسمح للجهاز المناعي أن يعمل جيدا. بالاضافة الى ذلك، أظهر دراسات ان هذا الفيتامين قادر على التخلص من الشوارد الحرة المسؤولة عن الالتهابات.

المكملات من هذا الفيتامين مساعدة. لكن، من الأفضل الحصول عليه من النظام الغذائي.

وللحصول على كميات أكبر من الفيتامين C من الغذاء، يمكن تناول أنواع واسعة من الخضار والفواكه المعبّأة ايضا بمضادات الأكسدة التي تحسن بدورها الصحة،ومن المحتمل ان تخفف مخاطر الاصابة بأمراض القلب والسرطان.

فيتامين D

وفق تقرير نشره بحث “الطعام والغذاء” انّ أكثر من ٤١ بالمئة من الأميركيين، يعانون من نقص في مستويات الفيتامين د. وكانت عدة دراسات قد وجدت ارتباطًا بين نقص الفيتامين د ومجموعة من أمراض الالتهاب. وعليه، أشار الباحثون الى أن استهلاك فيتامين د يمكنه ان يساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم.

في السياق، الناس الذين لديهم مستويات متدنية من فيتامين د يمكنهم ان يحصلوا عليه من المكملات.

ويُعرف ان الجسم يفرز الفيتامين د طبيعيا عند التعرض لأشعة الشمس، لكن لا يمكن للجميع الحصول عليه بهذه الطريقة.

ولعلّ أفضل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين د هي السمك، صفار البيض، لحم بعض الأعضاء الحيوانية، والحليب.

فيتامين E

يعدّ فيتامين E نوعا آخر من الفيتامينات المضادة للأكسدة،ما يعني انه يساهم في تخفيف الالتهابات. وأظهرت نتائج من تحليل نشر عام ٢٠١٥ في إحدى المجلات الاوروبية الصحية أن فيتامين E يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومكملات تساعد الأشخاص الذين يعانون من حالات التهاب مرضية.

ويوجد هذا الفيتامين طبيعيا في البذور والمكسرات، بما فيها اللوز وبذور دوار الشمس.كما ان العديد من الفواكه والخضار غنية بفيتامين E كالأفوكادو والسبانخ.