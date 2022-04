لمرضى ارتفاع الكوليسترول.. إليكم هذا النظام الغذائي خلال رمضان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم تعد من الأمراض الخطيرة، التي يجب التعامل معها بشكل جيد وصحي، لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به، ومن أهم النصائح التي يجب القيام بها هي تغيير عاداتك الغذائية، لا سيما خلال شهر رمضان.

فأكد تقرير منشور عبر موقع ” Eat This Not That “، أن النظام الغذائي الخاص بمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم لا يرتبط بالإمتناع عن تناول الأطعمة، بل يساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص ارتفاع نسبته في الدم.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة التي يمكن لمرضى ارتفاع الكولسترول في الدم تناولها خلال الصيام، ومنها:

-تناول جميع العناصر الغذائية المفيدة:

أي يمكنك أن تتناول الأطعمة المغذية التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، ومنها الفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات، فهذه الأطعمة تساهم بشكل كبير في تحسين نسبة الكولسترول في الدم.

-تناول الشوفان:

يعد الشوفان من الأغذية الصحة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة، وأيضا يعمل علي تحسن صحة الكولسترول وتقليل فرص ارتفاع نسبته، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم في هذا الأمر، كما أنه يساهم في تقليل الوزن الزائد، والتخلص من الوزن الزائد.

-أبتعد عن تناول السكريات والدهون:

نعم هذا ما أكدته التقرير، مشيرا إلي أن هذه الأطعمة تساهم بشكل كبير زيادة ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتعرض القلب للخطر.