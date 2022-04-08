شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل مريض ارتفاع ضغط الدم في رمضان؟.. نصائح غذائية هتحميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاتل الصامت أو الضغط المرتبع يعد من الأمراض المزمنة التي تسبب العديد من المضاعفات الصحية في حالة عدم التعامل معه بشكل جيد عن طرق المتابعة عند الطبيب، وأيضا اتباع عادات غذائية صحية تساعد في الحد من ارتفاع نسبته.

وقدم موقع "كليفلاند" ، بعض الأطعمة التي تحد من ارتفاع نسبته ضغط الدم، ومنها:

-أثبتت الدراسات الطبية وجود علاقة قوية بين تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالفراولة والكيوي والبرتقال والليمون، وارتفاع ضغط الدم، حيث ثبت دور هذه الأطعمة في تنظيم نسبته والحد من تعرضه للارتفاع.

- الأطعمة الغنية بفيتامين "E"، أيضا لها دور كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضها للارتفاع، ومن ضمن هذه الأطعمة الأفوكادو واللوز وسمك.

- البوتاسيوم له دور كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، حيث أنه يساعد علي زيادة ضخ الدم والتخلص من الصوديوم المسبب لارتفاع ضغط الدم، ولذا يمكنك تناول الجزر، والموز، والبطاطات والمكسرات.

-الأطعمة التي تحتوي علي السيلينيوم، أي أحد مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في حماية الجسم من التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، ومنها الجمبري ولحم الديك الرومي.