بيروت - نادين محمد - من الممكن تطبيق برنامج رجيم سريع لنسف كيلوغرامات الحلويات في رمضان. ويقصد بهذا تلك التي يتم اكتسابها بسبب تناول المأكولات الغنية بالسكر المضاف يومياً بعد الافطار وحتى خلال السحور. ومن اجل منع هذا يجب اتباع نظام غذائي خاص خلال الوجبتين اليوميتين الاساسيتين لمدة لا تقل عن 7 ايام. والافضل فعل هذا في النصف الثاني من الشهر الكريم. وهكذا يمكن تجنب زيادة الوزن والتخلص من الدهون الضارة التي يمكن ان تتجمع في الجسم في النصف الاول منه نتيجة تناول الحلويات.

رجيم لنسف كيلوغرامات الحلويات



من اجل الوصول الى نتيجة مفيدة من خلال تطبيق رجيم سريع لنسف كيلوغرامات الحلويات في رمضان، من المهم الحرص على تطبيق هذا البرنامج.

الافطار



اليوم الاول. قطعتان متوسطتا الحجم من السمك المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من العصير الطبيعي او من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم والخالي من الاضافات المحلية.

اليوم الثاني. 3 قطع صغيرة من الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق من السلطة الخضراء، طبق من الخضار المشوية.

اليوم الثالث. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، طبق صغير من المعكرونة المحضرة بطريقة صحية، طبق من السلطة الخضراء.



اليوم الرابع. طبق من الخضار المشوية، طبق متوسط الحجم من الارز المطهو على البخار، طبق سلطة.

اليوم الخامس. قطعة كبيرة من فيليه السمك المشوي، طبق متوسط الحجم من الارز، طبق من شوربة الخضار المحضرة بطريقة صحية.

اليومان السادس والسابع. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق صغير من الارز المحضر بطريقة صحية، طبق شوربة محضرة بطريقة صحية.



السحور



اثناء اتباع رجيم سريع لنسف كيلوغرامات الحلويات في رمضان، من المفيد اختيار اصناف صحية لوجبة السحور ويمكن ان تحتوي على.

- طبق صغير من الفول المدمس المحضر مع القليل من عصير الليمون ورشة صغيرة جداً من الملح، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من المحليات الصناعية.

- قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، قطعة صغيرة من الخبز او التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم ومن المحليات الصناعية.

- كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدسم، بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح.



- طبق متوسط الحجم من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الاضافات الصناعية مع كمية كافية من بذور الشوفان.

وهكذا ومن خلال تطبيق رجيم سريع لنسف كيلوغرامات الحلويات في رمضان يمكن منع اكتساب الوزن وخصوصاً في منطقة البطن والحفاظ على الرشاقة الى ان يحين موعد الاحتفال بأيام عيد الفطر السعيد. ومن المفيد جداً في هذا السياق ان يتم الحرص على ممارسة الرياضة في الاوقات المناسبة. ولهذه الغاية يجب استشارة الاختصاصيين اولاً.

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