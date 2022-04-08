شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية لتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.. منها الرياضة والبرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمك في العمر، يبدأ جسمك في إظهار علامات الشيخوخة مثل مشاكل الرؤية ومشاكل التنفس وضعف العظام، يعد نمط الحياة غير المستقر أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان كثافة العظام في وقت مبكر.

تعرف الحالة باسم هشاشة العظام وهى مشكلة صحية تسبب ضعف العظام والأوجاع المستمرة، سوف تصبح عظامك ضعيفة أو هشة ، وسوف يتعطل روتينك اليومي. حتى الإجراءات الأساسية مثل السعال أو الانحناء يمكن أن تسبب الألم. يمكن أن يؤدي ترقق العظام، إذا ترك دون علاج، إلى كسور تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء.

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى هشاشة العظام مثل التاريخ العائلي والنظام الغذائي ونقص الكالسيوم، بينما يمكن أن تساعد الأدوية والرعاية في إدارة أعراض هشاشة العظام، يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا مهمًا. العديد من الفواكه مفيدة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، مثل البرقوق الخوخ وفقا لموقع " news18"

البرقوق لمرض هشاشة العظام

البرقوق غني بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقليل مخاطر العديد من الفوائد الصحية. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية. لقد وجدت الدراسات أنها قد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك هشاشة العظام .

أشارت الدراسة التي أجريت على الأشخاص بعد سن اليأس والتي قدمت في الجمعية الفسيولوجية الأمريكية إلى أن تناول البرقوق كل يوم قد يساعد أولئك المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام، تقلل النساء في سن اليأس من مستويات هرمون الاستروجين، مما يسبب التهابات في الجسم ويساهم في فقدان العظام. وجدت دراسة سابقة أيضًا أن البوليفينول الموجود في البرقوق يعزز مستويات أقل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب في نوع من الخلايا العظمية يسمى ناقضات العظم في دراسة سابقة.

وجدت مراجعة بحثية أخرى للشيخوخة أن الاستهلاك يقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام المنهكة التي تسمى هشاشة العظام.

بعض النصائح الأخرى المفيدة لعظامك

في حين أن تناول البرقوق يمكن أن يكون خطوتك الأولى نحو صحة العظام، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للتخفيف من خطر الإصابة بهشاشة العظام:

تناول الكثير من الكالسيوم وفيتامين د

أظهرت العديد من الدراسات أن الكالسيوم يبني عظام قوية وأن فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الكالسيوم. هذا هو السبب الذي من أجله ينصح النساء بعد سن اليأس بتضمين المزيد من الكالسيوم وفيتامين د في نظامهن الغذائي.

تمرن يوميا

تساعد مكملات الكالسيوم وأدوية هشاشة العظام في منع فقدان العظام، مما يسمح للعظام بالشفاء وتجديد نفسها. ومع ذلك، لتجديد العظام، يحتاج الجسم إلى التشجيع، كما يجب التأكيد على الهيكل العظمي لتقويته، نتيجة لذلك ، تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين صحة العظام .

قلل من التدخين

يمكن أن يساهم النيكوتين في السجائر في حدوث المشكلة. لذلك ، من الأفضل تقليل المخاطر عن طريق تقليل تناول النيكوتين .

احصل على اختبار كثافة العظام

الطريقة الوحيدة لتحديد كمية العظام المفقودة هي إجراء اختبار كثافة المعادن في العظام (BMD). سيحدد طبيبك عدد مرات إجراء اختبار كثافة العظام. إذا كنت تتناول أدوية هشاشة العظام أو لديك عوامل خطر معينة ، فقد تحتاج إلى اختبار كل ستة أشهر. تحدث إلى طبيبك لمعرفة عدد المرات التي تحتاج فيها إلى الاختبار.