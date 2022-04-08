شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين لتعزيز الصحة العامة.. منها المشى 3 أميال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخاذ خطوات للحفاظ على لياقتك وصحتك لا يقتصر على أي فئة عمرية معينة، في حين أنه من الصحيح أن العمر يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً يساهم في المضاعفات الصحية المختلفة، إلا أنه كونك شابًا لا يمكن أن يضمن صحة سهلة أيضا، ولذا فإن نمط الحياة الصحى والتمارين الرياضية ضرورة، لأنها:

تعزز صحة القلب .

تساعد في إدارة الوزن .

تساعد على تعزيز صحة العظام والعضلات .

تساعد على تعزيز القدرة على التحمل والتعافي .

يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية .

أفضل 3 تمارين

وفقًا لموقع "Men's Health" ، إليك ثلاثة تمارين يجب على الأشخاص من جميع الفئات العمرية إضافتها إلى روتينهم:

الحد الأقصى من عمليات السحب أو تمرينات الضغط ذات الشكل الجيد:

تمارين الضغط والسحب ليست أسهل تمرينات ولكنها مفيدة للغاية. يمكنهم العمل بشكل فعال في بناء العضلات وتعزيز القدرة على التحمل وتقوية الجسم. كلما طالت مدة ممارسة هذه التمارين ، كلما اعتُبرت أكثر لياقة. يمكنك أداء أي من هذه التمارين طالما يمكنك مواكبة المستوى الجيد.

استخدام اللوح الخشبي لمدة دقيقتين:

إذا كنت ترغب في تعزيز صحتك مع تحسين وضعك استخدام تمرين الألواح يمكن أن يكون الخيار الصحيح بالنسبة لك. يمكنك توقيت أي من التمارين لمدة دقيقتين على الأقل.

السير مسافة ثلاثة أميال:

هي واحدة من أسهل أشكال التمارين وأكثرها تفضيلاً. بصرف النظر عن تعزيز الصحة ، يمكن أن يساعد في توفير نفس من الهواء النقي، للوفاء بمتطلبات لياقتك ، اركض لمسافة 3 أميال على الأقل كل يوم.