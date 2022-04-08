شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. التدخين يؤثر على النظر .. قد يسبب إعتام عدسة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين هو رابع سبب رئيسي للأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب، في حين أن الكثير من الأشخاص يدركون الآثار السلبية للتدخين، فإن القليل منهم يدركون أن التدخين يمكن أن يؤثر على العينين ويؤدي إلى فقدان البصر، حيث تصل السموم الموجودة في دخان السجائر إلى مجرى الدم الذي ينتشر في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك العينين، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

مشاكل العين التي يمكن أن يسببها التدخين:

يحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية خطرة، يمكن أن يكون بعضها ضارًا للغاية بصحة العين، فيما يلي بعض اضطرابات العين التي يمكن أن تنتج عن التدخين:

جفاف العين:

يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع لتليين سطح العين، عادة ما تشمل أعراض جفاف العين الاحمرار والشعور بالضيق والانزعاج العام والوخز، يعد دخان التبغ مساهماً رئيسياً في جفاف العين لأنه يمكن أن يكسر الطبقة الدهنية في الفيلم المسيل للدموع.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر:

يبدأ AMD بفقدان الرؤية المركزية مما يجعل من الصعب على الشخص رؤية التفاصيل الدقيقة وقراءتها، مع مرور الوقت ، يزداد فقدان البصر بشكل كبير.

إعتام عدسة العين:

يزيد التدخين من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين في أي عمر، يمكن تعريف إعتام عدسة العين بأنه تغيم عدسة العين الصافية بشكل طبيعي، يظهر إعتام عدسة العين في الغالب عند كبار السن وأولئك الذين يدخنون ، ويمكن أن يسبب إعتام عدسة العين وعدم وضوح الرؤية والتي يمكن تصحيحها عن طريق الجراحة.

الجلوكوما :

الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون ناتجة عن زيادة الضغط داخل العين، عادة ما يكون الضغط المتزايد بسبب تراكم السوائل الزائدة داخل العين، القلق الأساسي من زيادة الضغط هو أنه يتلف العصب البصري ، وهو الرابط الوحيد بين الدماغ والعينين، وجدت دراسة في عام 2018 أنه كلما زاد عدد المدخنين الذين يدخنون بانتظام ، زادت فرص الإصابة بالجلوكوما.

ما الذي يمكن عمله لحماية العين؟

هناك عدد غير قليل من الإجراءات التي يمكن للمدخنين اتخاذها لحماية عيونهم من التلف، هنا بعض النصائح:

الإقلاع عن التدخين أو الحد منه:

اقتراح واضح هو الإقلاع عن التدخين أو الحد منه، هذا لا يساعد فقط الشخص الذي يدخن ولكن حتى من حوله على حماية عيونهم من التلف.

النظام الغذائي الصحي:

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الصحة العامة للعينين، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بفيتامين C و E والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية وما إلى ذلك في تقليل فرص تلف العين.

تقليل وقت الشاشات:

بصرف النظر عن التدخين ، يمكن أن تتسبب الممارسات والأنشطة الأخرى في إلحاق الضرر بالعيون، يعد النظر إلى الشاشات لفترة طويلة أحدها.

فحص العين المنتظم:

فحوصات العين المنتظمة مهمة للحفاظ على سلامة العين، يمكن أن تتراكم العناصر السامة على عدسة العين ويمكن تجنب إلحاق الضرر بالعيون إلا من خلال الفحوصات المنتظمة.