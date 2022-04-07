شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من أجل نوم هادئ.. أبرزها ضع الشاشات بعيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصي العديد من الهيئات الصحية جميع البالغين بالنوم لمدة 8 ساعات في اليوم، ومع ذلك بسبب الإجهاد والقلق والاكتئاب وسوء النظام الغذائي وقضاء وقت طويل أمام الشاشة اضطرابات النوم.

وفقا لموقع " health line"، يعمل النوم على تنشيطك جسديًا وعقليًا من خلال منح الجسم الراحة التي يحتاجها وبالتالي إعداده لتحديات اليوم التالي.

وفيما يلى نصائح الخبراء للمساعدة على النوم في 5 دقائق فقط.:

استرخِ كل عضلة وأنت مستلقٍ على السرير ابدأ بوجهك ثم ارخِ ببطء باقي جسدك أسقط كتفيك واترك كل الإجهاد ، اترك يديك تسقط على الجانبين قم بالشهيق والزفير بينما تسترخي الصدر والساقين والفخذين استمر في هذه الخطوات حتى تشعر أن دماغك صافٍ وأن جسدك مسترخي لأنه بحلول هذا الوقت ، يجب أن تتخيل نفسك في موقف هادئ.

تخيل نفسك على الشاطئ أو على كرسي هزاز في غرفة ذات إضاءة خافتة أو أي مشهد يساعدك على تحقيق إحساس بالهدوء، الهدف هو وضع عقلك في حالة لا تفكر فيها في أي شيء ، جرب ما يلي لتهدئ نفسك وتنام: