5 عادات يومية سيئة قد تسبب الإصابة بالعمى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اتباع بعض العادات قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة مع مرور الوقت، حيث لا يلقي أغلبنا بالاً لسلامة عينه، حتى تحدث مشكلة تستدعي الخوف، لكن الخبراء يرون أن اتباع عادات صحية من شأنه الحفاظ على سلامة العين.

وهناك عادات يومية قد يؤدي اتباعها إلى تعريض العين للخطر وتدريجياً قد تقود للعمى.

رصد موقع “إيت ذيس نوت ذات” الأمريكي عادات يومية سيئة قد يقود اتباعها للإصابة بالعمى.

1- التدخين

قال الدكتور هاورد كراسوس، أستاذ جراحة العين، إن دخان السجائر يعد سببا مباشرا لتهيّج العين، سواء كان التدخين إيجابيا أو سلبيا.

وأضاف أن التدخين يزيد خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية داخل الشبكية أو العصب البصري، مما قد يقود للضمور البقعي والعمى.

2- مرض السكري

يعتبر مرض السكري من أكبر مسببات الإصابة بالعمى من سن 18 إلى 64 عاماً، إذ إن مرضى السكري معرضون للإصابة بالوذمة البقعية واعتلال الشبكية.

3- دعك العينين

يعرضك فرك عينك لخطر الإصابة بالقرنية المخروطية، وهي حالة تضعف فيها القرنية تدريجياً وتتغير شكلها بمرور الوقت.

وقال الدكتور باريت إوبانكس، طبيب عيون في كاليفورنيا، إن فرك العين يخلق ضبابية وتشوهات في رؤيتك وفي الحالات الشديدة يمكن أن تتطلب عملية زرع القرنية لتصحيحها.

4- عدم ارتداء نظارات واقية

عند العمل باستخدام أدوات النجارة أو الكهرباء تكون معرّضاً لتطاير مقذوفات مفاجئة قد تصيب عينك وتؤدي للعمى، لذا ينصح بارتداء نظارات واقية.

5- النظر في الشمس مباشرة

قال خبراء الصحة إن كمية الطاقة التي توفرها الشمس، حتى من خلال النظارات الشمسية المناسبة، يمكن أن تخلق الكثير من الحرارة في العين بحيث يمكن أن تسبب حروقاً في شبكية العين، والمعروف باسم اعتلال الشبكية الشمسي.