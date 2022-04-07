7 نصائح لممارسة التمارين الرياضية فى رمضان

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك عندما لا تكون قادرا على شرب الماء أو تناول الطعام من شروق الشمس إلى غروبها، لكن خبراء اللياقة يقولون إن هناك طرقا للقيام بذلك، وبهذا الصدد، طُلب من 3 مدربين شخصيين ممارسين مشاركة نصائحهم للحفاظ على لياقتهم خلال شهر رمضان، وفقا لموقع "إندبندنت".

1. الترطيب..

إن شرب أكبر قدر ممكن من الماء بين الإفطار (وجبتك عند غروب الشمس) والسحور (وجبة ما قبل الفجر) يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف أثناء النهار، خاصة إذا كنت تخطط لممارسة التمارين الرياضية في وقت ما، كما تقول ساني ساليك، المدربة الشخصية.

2. ابحث عن ساعتك الذهبية..

يختلف الصيام من شخص لآخر، لذا فالأمر كله يتعلق بإيجاد وقت التمرين الأفضل لك، وتقول ساليك: "أنا شخصيا أتدرب في المساء، بعد عدة ساعات من الإفطار، لأنه يمكنني شرب الماء أثناء الجلسات ولا أقلق من الجفاف".

وتقول سعاد غريب، صاحبة خدمة التدريب الشخصي للسيدات فقط إن أداء تمارينها الرياضية في وقت مبكر من اليوم يساعدها على الشعور بالنشاط خلال ساعات الظهيرة الصعبة، حيث يبدأ الجوع والإرهاق في العادة. وتقول: "التمرين قبل الإفطار يناسبني، حيث أشعر شخصيا أن لدي المزيد من الطاقة إذا قمت بذلك أول شيء في الصباح".

3. انضم إلى صالة ألعاب رياضية تعمل على مدار 24 ساعة..

إذا انضممت إلى صالة رياضية محلية تعمل على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، فهذا يمنحك المرونة لممارسة الرياضة بعد الإفطارأو بين الصلاة.

4. جرب تمارين القوة..

إذا كنت من محبي تمارين القوة، فمن المغري أن تلتزم بجدولك المعتاد، ولكن يُنصح بالتبديل إلى التدريبات غير الشديدة - مع وقت راحة أكبر، ويمكن أخذ التدريبات ببطء شديد خلال شهر رمضان.

5. خصص وقتا للراحة فى فترة القيلولة..

عندما تستيقظ مبكرا وتخلد إلى النوم متأخرا خلال شهر رمضان، قد يكون من الصعب الحصول على قسط من النوم الذي تحتاجه، لذلك من المهم ان تنام فى القيلولة للحصول على قسط وافر من الراحة، ثم يتم ممارسة الرياضة في الساعة 9 صباحا، بينما يقوم البعض بأخذ القيلولة من الساعة 5 مساء حتى يحين وقت الإفطار، لإعادة النشاط.

6. تمرن حتى لو لمدة 10 دقائق فقط في اليوم..

إذا لم تكن لديك الطاقة للقيام بالتمرين لمدة 45 دقيقة، فما عليك سوى التفكير في أي نشاط لطيف يمكنك القيام به.

تمدد، مارس اليوجا، اذهب في نزهة، أيا كان نوع الحركة التي ترغب في القيام بها، فقط افعلها، سيساعد ذلك على صحتك العقلية، حيث أن الجلوس طوال اليوم - أو النوم - يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الإرهاق والتعب"، ويمكن اختيار تدريبات سهلة خلال شهر رمضان.

7. تناول الأطعمة التي تستمتع بها دون الاستغناء عن أي مجموعات غذائية..

رمضان ليس الوقت المناسب لاتباع نظام غذائي، او رجيم، إذا كنت تأكل باعتدال وتأخذ في الاعتبار كميات جيدة من الوجبات، فستجد نفسك تشعر بتحسن في كل يوم من أيام رمضان - ما سيرفع مستويات الطاقة لديك طوال فترة الصيام".