شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يكشف تحليل صورة الدم الكاملة وكيف يساعد في تشخيص الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس تحليل صورة الدم الكاملة أو CBC، عددًا من القيم المهمة منها خلايا الدم البيضاء والحمراء، وقد يطلب طبيبك هذا الاختبار لعدة أسباب، حيث قد يكون جزءًا من فحص روتيني، أو كاختبار متابعة لمراقبة علاجات معينة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل صورة الدم الكاملة والنسب الطبيعية له، بحسب موقع " medicinenet".

وتحليل صورة الدم الكاملة يساعد في تشخيص حالة طبية: على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء (زيادة عدد الكريات البيضاء) إلى وجود عدوى في مكان ما من الجسم أو بشكل أقل شيوعًا، قد يشير إلى ورم خبيث أساسي.

قد يشير انخفاض عدد كرات الدم البيضاء (قلة الكريات البيض) إلى مشكلة في نخاع العظام أو متعلق ببعض الأدوية، مثل العلاج الكيميائي.

قد يأمر الطبيب بإجراء الاختبار لمتابعة عدد كرات الدم البيضاء من أجل مراقبة الاستجابة للعلاج من العدوى. المكونات الموجودة في التفاضل في عدد كرات الدم البيضاء لها أيضًا وظائف محددة ، وإذا تم تغييرها ، فقد توفر أدلة لأمراض معينة.

وقد يشير انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو انخفاض الهيموجلوبين إلى فقر الدم، والذي يمكن أن يكون له أسباب عديدة قد تشمل الأسباب المحتملة لارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين (كثرة الكريات الحمر) مرض نخاع العظم أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجة).

قد يكون انخفاض عدد الصفائح الدموية (قلة الصفيحات) هو سبب النزيف لفترات طويلة أو حالات طبية أخرى تؤثر على إنتاج الصفائح الدموية في نخاع العظام.

على العكس من ذلك ، قد يشير ارتفاع عدد الصفائح الدموية (كثرة الصفيحات) إلى مشكلة في نخاع العظام أو التهاب شديد.

ماذا يكشف تحليل صورة الدم الكاملة

-عدد خلايا الدم البيضاء (WBC أو عدد الكريات البيض)

-العد التفاضلي WBC

-عدد خلايا الدم الحمراء (عدد كريات الدم الحمراء أو كرات الدم الحمراء)

-الهيماتوكريت (HCT)

-الهيموجلوبين (Hbg)

-متوسط ​​حجم الكرية (MCV)

-متوسط ​​الهيموجلوبين العضلي (MCH)

-متوسط ​​تركيز الهيموجلوبين في الجسم (MCHC)

-عرض توزيع الخلايا الحمراء (RDW)

-عدد الصفائح الدموية

-متوسط ​​حجم الصفائح الدموية (MPV)

-متوسط ​​حجم الجسم (MCV): هو متوسط ​​حجم خلية الدم الحمراء. هذه قيمة محسوبة مشتقة من الهيماتوكريت وعدد الخلايا الحمراء قد يتراوح المعدل الطبيعي بين 80 إلى 100 فيمتولتر (جزء من مليون لتر).

-متوسط ​​الهيموجلوبين العضلي (MCH): هو متوسط ​​كمية الهيموجلوبين في الخلية الحمراء المتوسطة والنطاق الطبيعي هو 27 إلى 32 بيكوجرام.

-متوسط ​​تركيز الهيموجلوبين العضلي (MCHC): هو متوسط ​​تركيز الهيموجلوبين في حجم معين من الخلايا الحمراء. هذا هو الحجم المحسوب المشتق من قياس الهيموجلوبين والهيماتوكريت النطاق الطبيعي هو 32٪ إلى 36٪.

متوسط ​​حجم الصفائح الدموية (MPV): هو متوسط ​​حجم الصفائح الدموية في حجم الدم.