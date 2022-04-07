فوائد رائعة للكاجو للبشرة والشعر والصحة

بيروت - نادين محمد - يساعد الكاجو على تعزيز صحة القلب وضخ الدم للحفاظ على صحة الجلد تحسين الخصوبة. لا يساعد الكاجو فقط على التخلص من السموم ولكنه أيضًا رائع في تقليل التوتر ورفع الحالة المزاجية.

الكاجو مفيد أيضًا للبشرة ويساعد على تحسين الرؤية كما ينعكس بشكل كبير على صحة الشعر. لذلك، الكاجو هو رفيق الصحة و الجمال.

فوائد الكاجو

1. تدفق الدم

الكاجو مصدر غني للحديد والنحاس ، وكلاهما من العناصر الغذائية الأساسية لبناء الدم والمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء. يساعد هذا أيضًا في إنتاج الهيموجلوبين الذي يربط الأكسجين ويزود أجزاء الجسم المختلفة. يساعد الكاجو على رفع مستويات الطاقة في الجسم من خلال قدرته على بناء الدم.

2. يحسن صحة القلب

الكاجو غني بالدهون الجيدة ، والتي تعزز صحة القلب. الكاجو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تفيد القلب وتقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول التي تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية بصحة جيدة.

3. يمنع السرطان

الكاجو مصدر غني للبروانثوسيانيدينز. إنه نوع من الفلافونول معروف بمنع تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم. هذا مفيد لأن عملية تكاثر الخلايا السرطانية سريعة بشكل كبير وبمجرد أن تبدأ يصبح من المستحيل إيقافها. يعتبر الكاجو أيضًا مصدرًا غنيًا بالنحاس والمعادن ، وكلاهما معروف للمساعدة في منع احتمال الإصابة بسرطان القولون. بشكل عام ، فإن تناول الكاجو بشكل منتظم سيقلل بشكل كبير من فرص إصابتك بالسرطان.

4. يحارب الصداع النصفي

من المعروف أن المغنيسيوم فعال في علاج الصداع النصفي. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من تكرار الصداع. الكاجو غني بالعناصر الغذائية التي تجعل الخلايا العصبية أقل حساسية عند حدوث الألم.

5. يمنع حصوات المرارة

تحدث حصوات المرارة عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة. الكاجو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في تنظيم الكوليسترول عن طريق زيادة الكوليسترول الجيد وتقليل الكوليسترول السيئ. يساعد هذا بشكل عام على منع تكون حصوات المرارة.

6. يساعد في تخسيس الوزن

مرة أخرى ، بسبب وجود الدهون الأحادية غير المشبعة أو الدهون الصحية ، يساعد الكاجو في إنقاص الوزن. يساعد في تحويل الدهون المخزنة إلى أحماض دهنية حرة حيث يتم استخدامها. لأن الكاجو غني بالنحاس ، مما يساعد على التمثيل الغذائي ، كما أنه يساعد في وظيفة الغدة الدرقية.

7. يجعل البشرة صحية

الكاجو غني بالنحاس وفيتامين سي وكلاهما ضروري لبشرة صحية ونضرة . كما أنه يساعد في الحفاظ على مستويات الكولاجين والإيلاستين في البشرة ، مما يساعدها على البقاء شابة لفترة طويلة. يساعد فيتامين C أيضًا في الاحتفاظ بمرونة الجلد ويضفي عليها إشراقًا.



8. شعر صحي ولامع

يساعد الاستهلاك المنتظم للكاجو أو حتى استخدام زيت الكاجو على جعل شعرك صحي ولامع. يحدث هذا بسبب محتوى النحاس الموجود في الكاجو، يساعد في إنتاج الميلانين ، مما يجعل الشعر أغمق وأقوى وأكثر روعة. كما أنه يساعد في منع ظهور الشيب المبكر .

يمكن تناول الكاجو المملح كوجبات خفيفة في بعض الأحيان. لكن هذه ليست مغذية. أفضل طريقة للحصول على فوائد الكاجو هي النيئة أو غير المملحة، بدون أي زيوت.

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