12 نصيحة “ذهبية” لمرضى السكري في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتوجب على مرضى السكري اتباع العديد من النصائح الهامة التي تحمي صحتهم في شهر رمضان، ورغم مرض الكثير من الأشخاص بمرض السكري وخوفهم من تأثر حالتهم الصحية، يرغب العديد من المسلمين في صيام الشهر الفضيل.

ولكن لكي يمر صيام رمضان بسلام دون مشاكل صحية، أصدرت منظمة السكري في المملكة المتحدة إرشادات للأشخاص المصابين بمرض السكري، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لصحيفة “برمنجهام ميل” البريطانية.

– فحص مستويات السكر في الدم باستمرار على مدار اليوم.

– الاحتفاظ بعلاجات نقص السكر وزجاجة من الماء أثناء فترة الصيام.

– مراجعة الطبيب لإجراء تغييرات لأقراص السكري مثل التبديل إلى نوع أو جرعة مختلفة من الأنسولين أو الدواء.

– عدم تخطي وجبة السحور وتناولها قبل بدء الصيام مباشرة.

– تناول الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل الحبوب أو الشوفان أو الأرز البني، للحفاظ على على مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

– تناول العدس والحمص والفاصوليا كمصادر للبروتين والألياف في وجبة الإفطار.

-تناول الفاكهة والخضروات لمنع الإمساك والحفاظ على صحة القلب.

-شرب الكثير من السوائل الخالية من السكر والكافيين في وجبة السحور، لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء النهار.

– ينصح مرضى السكر بتناول تمرة واحدة فقط مع مشروب خالي من السكر مثل كوب من الماء لكسر الصيام.

– تجنب المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة المعبأة لأنها ترفع نسبة السكر في الدم وتزيد من الشعور بالعطش.

– التقليل من تناول الأطعمة المقلية، لتجنب زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم عن المستويات الصحية.

– تناول كمية قليلة للغاية من حلوى رمضان والتي يفضل أن تكون قليلة السكر.