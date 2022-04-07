عادات ممنوعة بعد الـ60… ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

مع التقدّم في العمر، يزداد الشعور بالأوجاع والتعرّض للمشكلات الصحّية والحاجة لاستشارة الطبيب. غير أنّ إجراء تغييرات على روتينك اليومي خصوصاً بعد الـ60 عاماً، سيكون له فوائد كبيرة.

ووفق موقع «Eatthis»، من الضروري الامتناع عن بعض العادات مع التقدّم في العمر، وتحديداً:

– إهمال الغذاء: إنّ الانتباه إلى النظام الغذائي هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 60 عاماً القيام به. يعني ذلك الحصول على مزيدٍ من البروتينات النباتية، والحبوب الكاملة، والمكسّرات، والبذور، والبقوليات، والفاكهة، والخضار.

– الأكل المتأخّر: أثناء نومك، يستريح جهازك الهضمي ويتعافى أيضاً من النهار. إنّ تناول الطعام في وقت متأخّر من الليل يُجبره على العمل لوقتٍ إضافي. أمّا تناول وجبتك الأخيرة من اليوم في وقتٍ مُبكر فيسمح للجهاز الهضمي بالتزامن مع إيقاعك اليومي.

– عدم ممارسة الرياضة: يمكن لممارسة الرياضة بانتظام أن تجعل جسمك أصغر سنّاً، بما أنها تحسّن كتلة العضلات، وتقلّل من فقدان العظام، وتعزّز الذاكرة، وتدعم التمثيل الغذائي، وتحسّن النوم. أمّا عدم الحركة فيزيد من خطر تعرّضك لمجموعة من الحالات الصحّية التي يمكن أن تقصّر حياتك، مثل أمراض القلب والسكّري والسرطان.

– الوحدة: لقد وجدت الدراسات أنّ الشعور بالوحدة يمكن أن تكون له آثار صحّية سلبية مُشابهة لتدخين 15 سيجارة يومياً، ويزيد من خطر إصابة كبار السنّ بالخرف بنسبة 50 في المئة. لا تتردّد إذاً في التواصل بانتظام مع الأصدقاء والأحباء، أو انضمّ إلى الأنشطة أو مجموعات الدعم، أو تطوّع.