إليكم الوقت الأنسب لتناول الفاكهة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ينصح الأطباء دائماً بتناول الفاكهة كمصدر للتغذية، غير أنّ بعض الأشخاص يتناولون هذه الأطعمة في الصباح الباكر على معدة فارغة، بينما يُفضّل البعض الآخر تناولها بعد الوجبة.

وتعليقاً على ذلك، قال اختصاصي التغذية أشيوثان إسوار، إنه «يمكن تناول الفاكهة في أي وقت خلال النهار كوجبات خفيفة أو كوجبة، ويوصي بتناول الفاكهة قبل تناول كل وجبة، بما أنّ هذه العملية ستملأ معدتك وستفيدك أيضاً في استهلاك سعرات حرارية أقل».

وأوضح، أنّ «تناول أقل من 3 حبات من الفاكهة يمكن أن يسبب خطر الإصابة بأمراض مُزمنة مثل السكتات الدماغية والعديد من المشكلات الصحّية الأخرى. وفي المقابل، لا فائدة إضافية إذا تناولت أكثر من 3 حبات من الفاكهة في اليوم».

وأضاف إسوار، أنّ «الفاكهة في الصباح تحافظ على صحّتك فقط خلال تلك الفترة. ولكن بحلول المساء، قد تنخفض حالة مضادات الأكسدة لديك. وإذا كنت جديداً على نظام غذائي نباتي، إليك نصيحة بسيطة للغاية: إبدأ كل طبق بفاكهة، الأمر الذي سيجعل كل وجبة صحّية على الفور. كما يمكنك تناول سَلطات الفاكهة، والعصائر، وحلويات شراب التمر، والفاكهة الجافة، والأناناس، وفطيرة التفاح».