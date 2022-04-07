شكرا لقرائتكم خبر عن عالى الدهون.. الآثار الجانبية للإفراط فى تناول البيض وازاى تاكله بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من اختلاف طريقة تناوله يظل البيض المفضل لدى الكثيرين، لتناول الإفطار، أو وجبة غداء سريعة، أو كوجبة خفيفة في المساء أو بعد التمرين.

على صعيد التغذية، يعتبر البيض بلا شك أحد أفضل مصادر البروتينات، بياض البيض عبارة عن بروتينات نقية وصفار البيض عبارة عن كولسترول نقي. لذلك، حتى لو كنت تأكل البيض المسلوق، فإن مستويات الدهون ستستمر في الارتفاع

الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض

وفقا لموقع " webmd" تشمل الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض ما يلى :

عالي الدهون:

يمكن أن تعطي البيضة الواحدة 186 ملليجرامًا من الكوليسترول - أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها والتي تبلغ 300 ملليجرام ، لذلك ، إذا كنت تأكل عددًا كبيرا من البيض في اليوم ، فإن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والذي يُعرف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ ، يرتفع بشكل كبير مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وإذا كنت مريضًا في القلب بالفعل ، يُنصح بالحد من تناول البيض - حتى أن الأطباء أوصوا بالامتناع عن الطعام بعد إصابتك بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

مقاومة الأنسولين:

بشكل مثير للصدمة، حتى مرضى السكري أو أولئك الذين يعانون من مقدمات السكري قد يعانون من الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض، يمكن أن يؤثر البيض سلبًا على مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مخاطر مقاومة الأنسولين، يقول الخبراء إنه عندما ينتج البنكرياس الكثير من الأنسولين لتحويل السكر إلى جلوكوز للحصول على الطاقة ومنع ارتفاع السكر في الدم ، يمكن للجسم بمرور الوقت أن يصبح مقاومًا للهرمون. نتيجة لذلك ، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم مما يزيد من مخاطر الإصابة داء السكري من النوع 2. لذلك ، لمنع مثل هذه الآثار الجانبية الشديدة ، قلل من تناول البيض لثلاث بيضات في اليوم، سيساعدك هذا في الحصول على مستويات كافية من البروتينات والدهون الصحية والكوليسترول مع الحد من احتمالية المخاطر الصحية.

الانتفاخ:

من المحتمل أن يعاني بعض الأشخاص من الغازات والانتفاخ عند تناول الكثير من البيض، الإفراط في تناول البيض يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي ويسبب لك ألمًا شديدًا في البطن، قد يعاني بعض الأشخاص من الآثار الجانبية بعد تناول البيض للغداء أو الغداء، قد يكون هذا أكثر خطورة إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه الطعام أو حساسية تجاه البيض.