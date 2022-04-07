شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على ضعف جهازك المناعى.. كيف تعزز مناعة الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز المناعة الضعيف هو بمثابة دعوة للجراثيم والبكتيريا والفيروسات لغزو أجسامنا، حيث إن آلية الدفاع الوحيدة للجسم هو جهاز المناعة، حيث تظل دائمًا في حالة تأهب ضد أي هجوم خارجي ويحمي الجسم من الهجمات المستقبلية، عادة ما يتم تحفيز هذه الذاكرة بشكل طبيعي بعد تعرض الجسم لمسببات الأمراض أو يتم تحفيز ذاكرة الجهاز المناعي بشكل مصطنع بمساعدة اللقاحات، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات جهاز المناعة الضعيف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويضع جهاز المناعة الضعيف الجسم عبر الالتهابات التي يسببها عدد من الجراثيم ومسببات الأمراض، ويوفر أرضًا خصبة لتكاثر ونمو جميع الجراثيم ويجب أن يكون الشخص دائمًا على دراية بعلامات ضعف جهاز المناعة والحفاظ على استعداد الجسم ضد هجمات مسببات الأمراض.

القلق المستمر

الجسم السليم فقط سيكون لديه عقل هادئ، وعندما لا تكون على ما يرام، فإنه سيظهر بالتأكيد على صحتك العقلية، بصرف النظر عن هذا، قد تكون هناك نوبات تهيج معينة قد تكون نتيجة لعدوى ممرضة قد لا تظهر أعراضها في الخارج ومن ثم ، إذا كنت تعاني من تهيج مستمر وإرهاق عقلي، فاستشر الطبيب أو قم بإجراء فحص ذاتي؛ احتفظ بسجلات للعدوى الشائعة التي تحدث في جسمك.

الشعور بالخمول

هذه علامة أخرى خطيرة على ضعف الجهاز المناعي نظرًا لأن جسمك دائمًا في قتال مستمر ضد الهجمات الأجنبية، فإن ردود الفعل داخل الجسم يجب أن تعرقل مستوى طاقتك يستهلك رد فعل الجهاز المناعي ضد مسببات الأمراض طاقة الجسم ولهذا السبب تشعر بالتعب على الرغم من النوم المنتظم.

البطء فى التئام الجروح ..

هل تساءلت يومًا لماذا يستغرق هذا الجرح وقتًا طويلاً للشفاء؟ أو لماذا هذا الحرق الذي عانيت منه قبل أسبوع لا يزال غير قابل للشفاء؟ هذا بسبب ضعف مناعتك بسبب عدم قدرة الجلد المصاب على التجدد والشفاء. تعتمد عملية شفاء الجسم على جهاز المناعة. كلما كانت المناعة أقوى ، كانت استجابة الجسم للشفاء أسرع.

الاصابة بنزلات البرد..

من الطبيعي أن يصاب البالغون بالزكام 2-3 مرات في السنة ، ولكن إذا كنت مصابًا بالزكام أكثر من ذلك ، فقد حان الوقت لمراقبة جهاز المناعة لديك.

يصاب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بنزلات البرد بسهولة وبشكل متكرر يمرض هؤلاء الأشخاص بسهولة شديدة.

الاصابة بالقروح

هل لاحظت إصابتك بقرح البرد أكثر من ذي قبل؟ يمكن أن يكون هذا نتيجة عدوى. إذا كان يحدث بانتظام، أو إذا كان غير قادر على الالتئام بنفسه، يجب أن تعلم أنه يجب العناية بجهاز المناعة لديك.

عند الإصابة بفيروس كورونا

وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في عام 2020 طوروا أجسامًا مضادة بعد 1-3 أسابيع من ظهور الأعراض. "يبدو أن المرضى الذين أصيبوا بمرض أكثر حده لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة.

المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا الخفيفة أو بدون أعراض لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة المعادلة (أو حتى مستويات لا يمكن اكتشافها).

في هؤلاء الأشخاص ، من الممكن أن تكون الاستجابة المناعية الفطرية واستجابة الخلايا التائية تخلصا من الفيروس.

عادة ما يكون الشخص الذي تم شفاؤه من عدوى فيروسية محميًا من عدوى جديدة أخرى إذا كانت هناك أجسام مضادة كافية ومع ذلك ، فإن التغييرات في تسلسل الفيروس يمكن أن تجعل المناعة أقل فعالية.

ماذا يجب أن تفعل؟

في حين أن الخطوة الأولى والأهم هي استشارة الطبيب، فإن الخطوة الثانية ستكون تغيير نمط حياتك، وخاصة النظام الغذائي. ستعزز الأطعمة العضوية الموسمية مناعة الجسم مثل أي شخص آخر، ولا حتى المكملات الغذائية.

حاول تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والأطعمة المحملة بمضادات الأكسدة وتلك المزروعة عضوياً.