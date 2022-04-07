شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات غنية بالعناصر الغذائية.. احرص على إضافتها لوجباتك للتمتع بفوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يخفى على أحد أن الخضراوات لها الكثير من الفوائد على صحتك، حيث تساعد الجسم على العمل طوال اليوم، فالخضراوات ليست قليلة فقط، فهناك مجموعة متنوعة لها فوائد مختلفة على صحتك.

تحتوي بعض هذه الخضراوات على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي أصبحت بسببها ضرورية لنظامك الغذائي، يحتاج النظام الغذائي الصحي والنظام الغذائي المتوازن إلى التغذية الكافية التي توفرها هذه الخضراوات.

تعتبر الخضراوات الخضراء بشكل عام أكثر الخضراوات صحية ، وفقا لموقع " onlymyhealth" نعرض بعض الخضراوات الغنية بالمغذيات والأكثر صحة والتي يجب أن تدرجها في خطة وجباتك اليومية.

بعض الخضراوات الغنية بالمغذيات لنظامك الغذائي 1. السبانخ

عندما نتحدث عن الخضر الورقية، فإن أول خضار يتبادر إلى ذهنك هو السبانخ، يتصدر السبانخ الرسم البياني باعتباره الخضار الورقية الخضراء الأكثر شيوعًا والمليئة بالمكونات الكثيفة المغذيات، توفر هذه الخضار حوالي 16٪ من القيمة اليومية لفيتامين أ كما تمد الجسم بفيتامين ك مقابل 7 سعرات حرارية إضافية فقط لنظامك الغذائي، تحتوي السبانخ على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يحتوي على بيتا وكاروتين ولوتين ، وهما من مضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

2. الجزر

يُعرف الجزر عادةً بتعزيز صحة العين. ومع ذلك ، لديهم أيضًا الكثير من فيتامين أ الذي يساعد في توفير التغذية المثلى التي يحتاجها الجسم من هذا الفيتامين المعين، يحتوي على بيتا كاروتين الذي يساعد مرة أخرى في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، بصرف النظر عن ذلك فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمد الجزر بلونه البرتقالي. يجب أن تتناول 2-4 جزر على الأقل يوميًا لزيادة الفوائد الصحية.

3. البروكلي

ربما سمعت عن المحتوى الغذائي العالي الموجود في البروكلي، يحتوي على مركب نباتي يحتوي على الكبريت يسمى الجلوكوزينولات وكذلك المنتج الثانوي للسلفورافان، يمكن استخدام البروكلي مع السلطات والكاسترد والبيتزا والأطباق الأخرى أيضًا، تساعد الخضراوات الصليبية أيضًا في الوقاية من أنواع الأمراض المزمنة الأخرى أيضًا، يمكن لمجرد كوب آخر من براعم البروكلي أن يقلل الالتهاب وقد تم ربطه بانخفاض مستويات المشاكل الصحية.

4. الثوم

يعتبر مركب نشط في الأليسين. تم ربطه بالمساعدة في نسبة السكر في الدم وكذلك تحسين صحة القلب، وفقًا لدراسة استمرت 3 أشهر أجريت على فوائد مسحوق الثوم ، فقد لوحظ أن هناك انخفاضًا كبيرًا في دهون البطن وانخفاض مستويات ضغط الدم أيضًا، الثوم مفيد أيضًا في خفض مستويات الدهون الثلاثية ومقارنته بتأثير الدواء الوهمي. يكمل مسحوق الثوم التحسن في مستويات الأنسولين ويمنع مقاومة الأنسولين في مرض السكري من النوع 2.

5. البازلاء الخضراء

البازلاء هي خضروات نشوية توجد بشكل رئيسي في الشتاء ، وتحتوي على الكربوهيدرات وأقل في السعرات الحرارية، البازلاء الخضراء مغذية بشكل لا يصدق وتحتوي على 9 جرامات من البروتين في 160 جرام فقط من البازلاء، تحتوي البازلاء أيضًا على الكثير من فيتامين A و C و K التي تساعد على تعزيز الريبوفلافين والثيامين والنياسين وحمض الفوليك في الجسم. فهي غنية بالألياف وتعزز أيضًا عددًا من الفوائد الصحية مثل -