شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار عادة قضم الأظافر وطرق تساعد فى الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل الكثير من الأشخاص إلى قضم أظافرهم، وهي حالة تُعرف باسم بلع الظفر وفقًا لـ DSM-5 الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) ، ويتم وصف الاضطراب بأنه الوسواس القهري عندما يكون لدى الفرد أفكار أو هواجس تجعله مدفوعًا لفعل شيء ما بشكل متكرر ، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

ما الذي يسبب قضم الأظافر؟

قالت أيشواريا فيشار ، أخصائية التغذية الهندية، إن الأشخاص الذين يعضون أظافرهم بشكل اعتيادي يفعلون ذلك عندما يشعرون بالتوتر أو الملل أو الوحدة أو حتى الجوع.

ما هى اضرار قضم الأظافر ؟

إن قضم الأظافر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات اجتماعية ونفسية مثل المعاناة العاطفية وضعف العلاقات الاجتماعية، والمضاعفات الجسدية مثل تشوه الأظافر والتهاب الظفر والأنسجة الرخوة المحيطة به ؛ زيادة خطر الإصابة بالعدوى الطفيلية والتهابات المعدة بسبب ابتلاع جزيئات الأظافر والأوساخ ، إن الألم في المفصل الصدغي الفكي (TMJ) أو مفصل الفك ، وإصابة اللثة ، والداحس ، وإصابات اللثة الذاتية ، والالتهابات البكتيرية الثانوية مرتبطة أيضًا بقضم الأظافر .

قال الدكتور رينكي كابور، استشاري الأمراض الجلدية، إنه بصرف النظر عن خلق بيئة خصبة للبكتيريا والفطريات والفيروسات بجميع أنواعها التي يمكن أن تسبب عدوى في الجسم وحتى على الجلد، فإن هذه العادة تدمر الأظافر والبشرة والجلد المحيط بها، يمكن أن يؤدي قضم الأظافر المزمن إلى مشاكل مثل نمو الأظافر ، والنزيف حول الأظافر ، والتورم والألم حول منطقة البشرة وانفصال الأظافر عن الجلد.

طرق الوقاية

احرصي على تقصير الأظافر وتقليمها حتى تقل الرغبة.

جربي ارتداء القفازات في الليل أو عندما تكونين بمفردك حتى لا تتمكني من قضم الأظافر

حددي المحفزات

بدلًا من مضغ الأظافر ، استبدلي العادة بمضغ العلكة أو الشمر .