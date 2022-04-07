شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر مهمة فى الصيف تروى عطشك.. خليها على مائدة سحورك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية قد نعانى من العطش الشديد، وخصوصا فى شهر رمضان والصيام، وقد يؤثر ذلك على الصحة والجهاز المناعى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض أنواع العصائر الطبيعية التى ينصح بتناولها بعد الفطار وفى السحور لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وحسب ما ذكره موقعfood فهى:

1:عصير القصب

يعتبر عصير القصب هو المشروب الرسمى فى فصل الصيف، حيث يحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، كما أنه يعمل على مقاومة الجفاف وترطيب الجسم.

2: عصير الليمون..

يحتوى الليمون على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالأمراض، كما أنه يعمل على ترطيب الجسم والتخلص من العطش والجفاف.

3: عصير البطيخ..

يعد البطيخ من أفضل فواكه الصيف ويعتبر عصير البطيخ مشروبا منعشا وله خصائصه المرطبة تساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك وانتعاشه.

4:عصير الكنتالوب

يعتبر الكنتالوب من أبرز الفواكه الصيفية التى تحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على انتعاشة الجسم وحمايته من الجفاف، وينصح بتناوله دائما وخصوصا فى رمضان بعد الفطار.

5:عصير الكيوى..

يحتوى عصير الكيوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتاميات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض وخصوصا فى فصل الصيف.