وجبة سحور.. أفضل طرق لتحضير عجة البيض بطريقة صحية

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القاهرة - سامية سيد - البيض قد يكون وجبة أساسية في السحور في رمضان، فهو مصدر أساسي للبروتين لجميع الأشخاص، من السهل تجربة البيض المغذي والصحي ويمكن تحويله إلى وصفة لذيذة في غضون دقائق قليلة، يمكن أن تجعلك هذه البروتينات عالية الجودة تشعر بالشبع وتوفر في نفس الوقت العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يحتاجها الجسم لأداء الوظائف الداخلية الحيوية، في هذا التقرير نتعرف على أفضل طرق لتحضير عجة البيض بطريقة صحية في سحور رمضان.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يمكنك تحضير البيض حسب تفضيلاتك واختيار المكونات الصحية على حد سواء ولكن إذا كنت تصنع عجة البيض، يمكنك إقرانها بشكل صحيح مع المواد الصحية من أجل حرق الحد الأقصى من السعرات الحرارية في أقل وقت ممكن والشعور بالشبع لفترة أطول.

وجبة سحور.. أفضل طرق لتحضير عجة البيض بطريقة صحيةبياض بيضتين وبيضة كاملة

إذا كنت تقلل من تناول صفار البيض من نظامك الغذائي، فتأكد من القيام بذلك بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إبعاد صفار البيض تمامًا عن وجبتك إلى حرمانك من العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

عند تحضير العجة، اخفقي بياض بيضتين وبيضة كاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية بالكمية المناسبة.

يزودك بياض بيضة واحدة بـ 4 جرامات من البروتين وستوفر لك بيضة واحدة كاملة 6 جرامات من البروتين ، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب ود والكالسيوم والحديد وغيرها.

البيض مع الطماطم والبصل والجبن

يمكن أن تساعد إضافة الخضار إلى العجة في زيادة تناول الألياف في اليوم وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول الطماطم والبصل من الخضراوات الأساسية الموجودة في كل منزل، وإضافتها إلى العجة الخاصة بك يمكن أن تجعل وجبة الإفطار الصباحي أكثر إشباعًا وستوفر لك جرعة إضافية من العناصر الغذائية، وابشر بعض الجبن في بيضك لجعل مذاق عجة البيض أكثر قشدية.

البيض بالفلفل الرومى والكزبرة

الفلفل غني بفيتامين C و K و A والمعادن الأخرى ، كما أن الفلفل ملئ بالألياف وإضافتها إلى العجة يمكن أن تجعلها أكثر إشباعًا، الخضراوات الخضراء منخفضة السعرات الحرارية وتضفي أيضًا طعمًا مميزًا على وصفتك بالإضافة إلى ذلك ، أضيفي بعض الكزبرة الطازجة المفرومة إلى العجة وهي ساخنة.

البيض مع السبانخ والطماطم

السبانخ غنية بفيتامين K والحديد ، يمكن أن تكون السبانخ أيضًا خيارًا جيدًا من الخضار لإضافتها إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد إضافة الطماطم مع السبانخ إلى العجة على امتصاص الحديد من الأوراق الخضراء.

فيتامين سي الموجود في الطماطم يعزز امتصاص الحديد، وهو عنصر غذائي يساعد في تكوين الهيموجلوبين بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تزيد السبانخ والطماطم من مستوى الشبع وتجعلك تشعر بالشبع.