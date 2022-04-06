شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مشروب التمر الهندى فى رمضان.. يحسن الهضم ويضبط السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى التمر الهندى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، مثل الألياف والبروتين والحديد والكاليسوم وفيتامين ب وفيتامين سى والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويعد من المشروبات المتميزة فى شهر رمضان وله العديد من الفوائد الصحية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1 -تحسين الهضم:

يعد التمر الهندى ملينا طبيعيا نظرا لمحتواه العالى من الألياف الغذائية وبسبب طبيعته، فإنه يساعد بشكل كبير فى تحسين عملية الهضم.

2 – السيطرة على السكرى:

يحتوى عصير لب التمر الهندى على خصائص تمنع الكربوهيدرات، وهذا يقلل مستويات الجلوكوز فى الدم لمرض السكرى بعد الوجبات، كما يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم، ويمنع الضرر التأكسدى فى البنكرياس المرتبط السكرى.

3. الحفاظ على صحة المعدة:

يعالج عصير التهمر الهندى أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحى، ومرض كرون، ويساعد لب التمر فى علاج قرحة المعدة وأحماض المعدة.

4 - تعزيز جهاز المناعة:

يحتوى عصير التمر هندى على مضادات الأكسدة المفيدة للصحة، كما أنه يحسن جهاز المناعة والمشاكل الأخرى المتعلقة به مثل البرد والسعال وإلأنفلونزا وغيرها.

5 - الحفاظ على صحة القلب:

هذا العصير له القدرة على منع عملية أكسدة الكوليسترول، والتى يمكن أن تمنع الالتصاق بجدران الشرايين وانسدادها، ما يؤدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم.