شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الصدمة الانتانية الشديدة.. تسببت بوفاة أسطورة الملاكمة محمد علي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - سبب وفاة محمد على كلاي

وبعد سنوات قليلة من اعتزاله الملاكمة في عام 1981، أعلن علي علنا أنه مصاب بمرض باركنسون، وهو اضطراب تنكس عصبي يؤثر في الغالب على الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في منطقة معينة من الدماغ تسمى المادة السوداء، ومع توقع البعض أن ظهور الحالة كان بسبب اللكمات خلال مباراياته، ظل علي شخصية عامة نشطة قبل أن تتدهور حالته.

وبعد أن "تعافى" من العديد من الإصابات والأمراض على مر السنين، عندما تم إدخال علي إلى المستشفى قبل أيام فقط من وفاته بمرض تنفسي، لم يكن أحد يتوقع إصابته بصدمة إنتانية، وبعد وقت قصير من وفاته، كشف المتحدث باسم عائلة علي، بوب جونيل، أن وفاة الملاكم كانت بمثابة صدمة إنتانية "لأسباب طبيعية غير محددة".

وأوضح، أن الصدمة الإنتانية هي "الشكل الأخير والأكثر خطورة للإنتان"، ومن الصعب للغاية علاجه، والمرضى الذين يعانون من الصدمة الإنتانية هم من بين أكثر المعانين مرضا في المستشفيات، حيث يتسبب الإنتان في وفاة 52000 شخص كل عام في المملكة المتحدة.

ويبدأ ما يصل إلى 87% من حالات الإنتان من عدوى يمكن اكتشافها في أي مكان، من العمل أو المدرسة أو المنزل، ولكن إذا لم يتم التعرف على الحالة ومعالجتها بالسرعة الكافية، فقد تتحول فجأة إلى صدمة إنتانية، وعادة ما تنبع استجابة الجسم "الشديدة" للعدوى من استجابة تبدأ في الرئة أو المسالك البولية أو الجلد أو الجهاز الهضمي، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ووفقا لما ذكره موقع" ديلى اكسبرس"، في البداية، تظهر الأعراض على شكل ضعف وقشعريرة وسرعة ضربات القلب وصعوبة في التنفس، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تتسبب السموم التي تنتجها البكتيريا في إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة.

ويمكن أن يؤثر هذا بعد ذلك على قدرة القلب على ضخ الدم إلى أعضائك، ما يخفض ضغط الدم ويعني عدم وصول الدم إلى الأعضاء الحيوية، مثل الدماغ والكبد، وأحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تطور الإنتان إلى صدمة إنتانية هو ما إذا تم إعطاء العلاج أم لا، حيث إن فرصة تقدم الإنتان إلى تعفن الدم الحاد والصدمة الإنتانية، التي تسبب الوفاة، ترتفع بنسبة 4% إلى 9 % كل ساعة تأخر في العلاج.

ويتضمن التعريف الطبي "للصدمة"، انخفاضا في ضغط الدم، ويبلغ متوسط ​​ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء أقل من 120/80 مم زئبق، لذلك عندما ينخفض ​​هذا المستوى إلى أقل من 90/60، يُصنف الفرد على أنه يعاني من انخفاض ضغط الدم.

ويعني انخفاض ضغط الدم أن الدم ليس لديه القوة الكافية للدوران في جميع أنحاء الجسم، ما يترك الأنسجة الحيوية محرومة من العناصر الغذائية التي تحتاجها للعمل، وعندما يتوقف أحد هذه الأعضاء الحيوية عن العمل بفعالية، يتم تشخيص إصابة الفرد بالصدمة الإنتانية.

وبالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم، يمكن أن تشمل أعراض الصدمة الإنتانية أيضا:

تغيير في الحالة العقلية، مثل الارتباك، إلاسهال، القىء والغثيان، جلد بارد ورطب وشاحب.

ونظرا لخطورة الحالة، تنطوي الصدمة الإنتانية على عدد من المضاعفات بما في ذلك فشل الجهاز التنفسي وفشل القلب والفشل الكلوي وتجلط الدم غير الطبيعي، وتعتمد فرصة الفرد في البقاء على قيد الحياة على عدد الأعضاء التي فشلت.

ومع ذلك، هناك خيارات علاجية للمهنيين الطبيين لمحاولة علاج مرضى الصدمة الإنتانية، ويتضمن هذا بشكل أساسي العلاج بالأكسجين وزيادة تدفق الدم من أجل رفع ضغط الدم.

ولزيادة تدفق الدم إلى أعضائك الحيوية، مثل الدماغ والكبد والكليتين والقلب، يمكن وصف الأدوية المؤثرة في التقلص العضلي أو مثبطات الأوعية.

وفي الحالات الشديدة من الإنتان أو الصدمة الإنتانية، يمكن أن يؤدي الانخفاض الكبير في ضغط الدم وتدفق الدم إلى قتل أنسجة الأعضاء، وفي حالة حدوث ذلك، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة الأنسجة الميتة.

وقال الموقع، إن التعافي من الصدمة الإنتانية قد يستغرق وقتا أطول مما قد تتوقعه، وقد يبدو الناجون أفضل، لكن الكثيرين يعيشون مع تأثيرات طويلة الأمد بسبب المرض، وفي الواقع، ما يصل إلى 50% من الناجين من الإنتان يعيشون بمتلازمة ما بعد الإنتان (PSS)، والتي يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة، ويمكن أن تشمل أعراضها: الأرق، الألم المزمن، التعب المزمن، تساقط الشعر، مشاكل الذاكرة، كثرة العدوى.