شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالصداع في الصيام وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث "صداع الصيام" عادة عندما لا يأكل الناس أكثر من 16 ساعة، لكن عندما تبدأ في تناول الطعام مرة أخرى، سوف يختفي الصداع، عادة ما يكون ألم صداع الصيام خفيفًا إلى متوسط ​​الشدة وهي تقع في الجبين ولا تنبض، في هذا التقرير نتعرف على اسباب الاصابة بالصداع في الصيام وازاي تتخلص منه، بحسب موقع " verywellhealth".

كلما طالت مدة بقائك دون تناول الطعام، زادت احتمالية حدوث صداع الصيام، حيث تدعم الأبحاث أيضًا النتيجة التي تفيد بأن الأشخاص الذين يصابون عادةً بالصداع هم أكثر عرضة للإصابة بصداع الصيام من أولئك الذين لا يعانون منه.

أسباب الصداع اثناء الصيام

لا يزال السبب الدقيق للإصابة بالصداع أثناء الصيام غير معروف هناك بعض النظريات حول سبب حدوث ذلك.

نقص سكر الدم

أحد الأسباب المحتملة للصداع هو نقص السكر في الدم، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لديهم تركيبة جينية معينة، قد تؤثر التغيرات الطفيفة في نسبة السكر في الدم على مستقبلات الألم في الدماغ وهذا يؤدي إلى صداع الصيام.

الجليكوجين هو شكل تخزين الجسم للجلوكوز، في الأشخاص الأصحاء ، تكون مستويات الجليكوجين في الكبد كافية للحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية لمدة 24 ساعة.

قد يحدث صداع الصيام حتى لو كانت مستويات السكر في الدم طبيعية.

لا يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم المرتبط باستخدام الأنسولين صداعًا لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

انسحاب الكافيين

تم ربط انسحاب الكافيين بالصداع في الصيام، وعادة ما يحدث صداع انسحاب الكافيين بعد حوالي 18 ساعة من آخر تناول للكافيين هذا مشابه للنمط الذي نلاحظه في صداع الصيام. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الصداع المرتبط بالكافيين له أعراض مشابهة لصداع التوتر وصداع الصيام.

الجفاف أو الإجهاد

تم اقتراح أسباب أخرى لصداع الصيام أيضًا وتشمل الجفاف والتوتر في بعض الأحيان ، يكون التوتر هو ما يجعل الناس لا يأكلون في المقام الأول.

الوقاية من الصداع أثناء الصيام

قد يساعد الحد من استخدام الكافيين قبل الصيام وشرب كميات كافية من الماء فى الفترة بين الإفطار والسحور، أو يمكنك التحدث مع الطبيب حول الوقاية من الصداع بالأدوية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية طويلة المفعول.