ما علاقة التوتّر بتعطيل عملية فقدان الوزن؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 4:30 مساءً

هل تعلم انّ ارتفاع مستويات التوتر قد يمنعك من فقدان الوزن؟ المدرّبة وخبيرة الصحة “نولان سونّاسي”، تقول إنه من الضروري جدا ان تسيطر وتخفف مستويات التوتر للوصول الى الوزن المطلوب.

عند الحديث عن نصائح خسارة الوزن، لا بد انك معتاد على السماع او القراءة عن الاطعمة التي يجب تناولها وتلك التي يجب الابتعاد عنها، وعن التمارين التي يجب أداؤها.

بالتأكيد، هذان الأمران أساسيان في إنجاح عملية انقاص الوزن. لذلك قد يترتّب عليك التوقف عن تناول بعض الأطعمة، والبدء بممارسة الرياضة. لكن، هناك عنصر آخر عليك أن تأخذه بعين الاعتبار اذا كنت تريد نجاحا طويل الأمد وهو التوتر.

التوتر هو استجابة فيزيولوجية طبيعية في الجسم ويمكنها ان تكون جيدة وسيئة على السواء. الأشعة الشمسية، على سبيل المثال، يمكنها ان تحفّز رد فعل ايجابيا في الجسم، مزوّدةً عناصر غذائية ضرورية للصحة، غير أن التعرض الطويل لها قد يحرق الجلد ويسبب بعض المخاطر الصحية.

لذلك، عند النظر الى التوتر كحاجز امام عملية فقدان الوزن، علينا ان نخلق توازنًا بين التوتر الايجابي والتوتر السلبي.

لماذا يمنع التوتر خسارة الوزن؟

التوتر يقوم بتفعيل نشاط الغدد الادرينالينية. فهي تفرز أكثر من ٥٠ هورمونًا،ب ينها الكورتيزول والبروجيسترون والاوستروجين والتيستوستيرون. ولهذه الهورمونات تأثير كبير على العمليات الفيزيولوجية في الجسم، بما فيها تنظيم السكر في الدم، وظائف القلب والأمعاء، تخفيف الالتهابات، تخزين الدهون والنشاط الجنسي.

التوتر العالي قد يرفع الالتهابات في الجسم، ويؤثّر على عملية الهضم، ويؤثر على خيارات الشخص في اختيار الطعام مبتعدًا عن الخيارات الصحية باتجاه تلك غير الصحية، والانجذاب الى الانواع الغنية بالدهون والسكّر، بالاضافة الى الكحول التي قد يلجأ اليها الشخص لتهدئة المشاعر المتوترة.

لهذا السبب، من الضروري جدا التحكم بالمشاعر، وبمستويات التوتر عند محاولتك فقدان الوزن. غير ان بعض الاشخاص ذوي الانماط الجينية الخاصة يخسرون الوزن عندما يواجهون التوتر. لكنّ هذا الوزن يذهب من العضلات.