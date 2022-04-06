6 فوائد صحية لزيت اللوز.. أبرزها محاربة الكوليسترول

بيروت - نادين محمد - تشمل الفوائد الصحية لزيت اللوز خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، وهو مفيد للشعر، وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ومفيد للبشرة والشعر، ويساعد في تخسيس الوزن، وتعزيز جهاز المناعة، وتحسين شفاء القلب والأوعية الدموية.

خفض مستوى الكوليسترول

زيت اللوز غني جداً بالألياف الغذائية وفيتامين هـ والدهون غير المشبعة، وهو أمر جيد جداً لصحة القلب والأوعية الدموية.

أثبتت الدراسات أن استهلاك زيت اللوز يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول السيئ، مثل كوليسترول LDL وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم مثل كوليسترول HDL والحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة.

مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد زيت اللوز فقط في تقليل مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم، وهو السبب الرئيسي لمشاكل القلب المختلفة، ولكنه يساعد أيضاً في تقليل الالتهابات المزمنة، نظراً لاحتوائه على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

أثبتت دراسات مختلفة أنه إذا كنت معرضاً بالفعل لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، نظراً للكمية العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت اللوز، فإن استهلاك زيت اللوز بكميات معتدلة بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل التهاب والحفاظ على صحة قلبك.

الوقاية من مرض السكري

زيت اللوز غني جداً بالألياف الغذائية، وهو مفيد جداً لصحتنا العامة، ويساعد أيضاً على الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري؛ لأن الألياف تساعد على تحسين إنتاج الهرمونات في دمائنا التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي منع مخاطر الإصابة بمرض السكري.

زيت اللوز يعزز الوزن الصحي



زيت اللوز غني جداً بالألياف الغذائية، وهي مفيدة جداً للتحكم في وزن الجسم. تساعد الألياف في الحفاظ على معدتنا ممتلئة لفترة طويلة.

الوقاية من سرطان القولون

لقد أثبتت الدراسات أن استهلاك زيت اللوز بشكل منتظم لا يمنع فقط من خطر الإصابة بسرطان القولون، ولكن أيضاً يوقف نمو الخلايا السرطانية في أجسامنا.

يعزز جهاز المناعة

استهلاك زيت اللوز بشكل منتظم يمكن أن يحمي أجسامنا من الأمراض الشائعة، مثل الحمى والبرد والسعال والإنفلونزا، إلخ.

زيت اللوز يحسن صحة الجهاز الهضمي

زيت اللوز غني جداً بالألياف الغذائية، وهي مفيدة جداً لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في زيت اللوز على تحسين حركة الأمعاء وتوفير مرور سلس للطعام عبر الجهاز الهضمي.

اقرئي أيضا : هل من الآمن استخدام زيت اللوز أثناء الحمل؟