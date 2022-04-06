أفضل أطعمة غنية بالمياه تبقيكِ رطبة خلال الصيام

بيروت - نادين محمد - إن شرب كمية كافية من الماء يوميًا أمر بالغ الأهمية ، فهو لا يحافظ على صحة جسمك فحسب، بل يحافظ على بشرتك أيضًا. من المعروف أن أولئك الذين يشربون 2-3 لترات من الماء كل يوم يعانون من مشاكل جلدية أقل.

الماء يحافظ على بشرتكِ ممتلئة ورطبة ونقية عن طريق إزالة السموم الضارة من الجسم. لذلك ، إذا كنتِ تعانين حاليًا من حب الشباب أو البشرة الباهتة والجافة، فيجب عليك زيادة تناول الماء، خاصة مع ساعات الصيام.



بصرف النظر عن استخدام منتجات جيدة للعناية بالبشرة ، تحتاجين أيضًا إلى ترطيب جسمكِ لجعل بشرتكِ صحية من الداخل. إذا كنتِ تنسين شرب الماء أو لا تستطيعي شرب الماء العادي ، يمكنك إضافة الأطعمة الغنية بالمياه في نظامكِ الغذائي للبقاء رطبة.

هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالمياه ، ويمكن أن يكون تناولها يوميًا مفيدًا جدًا لبشرتكِ وصحتكِ، خاصةً خلال فصل الصيف، عندما يتعرق الجسم كثيرًا.

1. الخيار

الخيار هو أحد الخضروات التي تحتوي على أعلى كمية من محتوى الماء. ستعمل إضافته إلى نظامكِ الغذائي على ترطيب جسمكِ من الداخل والحفاظ على شعوركِ بالانتعاش. يحتوي الخيار على 95٪ من الماء. كما أنه غني بالبوتاسيوم والخصائص المضادة للالتهابات.

2. البطيخ

البطيخ هو الفاكهة التي تحتوي على أعلى نسبة من الماء. يحتوي على 92٪ من الماء وهو من أفضل الطرق للبقاء رطبًا في رمضان. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل فيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، بالإضافة إلى الليكوبين ومضادات الأكسدة.



3. الخس

الخس غني بالفيتامينات أ و ك، بالإضافة إلى البوتاسيوم والزنك.كما يصل محتوى الماء في هذه الخضار الورقية إلى 95٪ لذا هو من أفضل الأطعمة للترطيب.

4. السبانخ

السبانخ هي واحدة من الخضروات الورقية الأكثر صحة، بالإضافة إلى المستويات العالية من الحديد ، هذا الخضار غني أيضًا بالمياه. تتكون من حوالي 91٪ من الماء وتعتبر مفيدة للغاية للترطيب. إن وجود الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين ك يجعله من الخضروات التي يجب أن تتناوليها بانتظام.



5. الفطر

مع 92٪ من محتوى الماء ، يعتبر الفطر من الأطعمة الغنية بالمياه التي يجب عليكِ تناولها بانتظام. هناك الكثير من الفوائد الأخرى لتناول الفطر - فهو مصدر رائع لفيتامين ب2.



6. البروكلي

نعلم جميعًا مدى القيمة الصحية للبروكلي فهو غني بالفيتامينات أ ، ك ، الحديد ، الكالسيوم وحمض الفوليك ، كما أنه يتكون من 90٪ ماء. يمكن أن تكون إضافة هذا الطعام المغذي والغني بالمياه إلى نظامكِ الغذائي في رمضان.

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