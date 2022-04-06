شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لتناولك طبق السلطة الخضراء.. أبرزها تنظيم الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السلطة الخضراء من الأطباق الرئيسية على سفرة الطعام، حيث يحتوى طبق السلطة على قيمة غذائية عالية نظرا للأنواع المختلفة من الخضراوات به، ومنها الطماطم والخيار والجزر والخس وغيرها من الخضراوات حسب الرغبة .

وحسب ما ذكره موقع alroeya فإن فوائد السلطة الخضراء هى:

1:تساعد على الهضم، فتعتبر السلطة الخضراء من الوجبات الخفيفة على سفرة الطعام، بالتالى فهى تساعد على الهضم بشكل صحى كما تحتوى على الألياف وتعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

2:تحتوى السلطة الخضراء على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

3:نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم فإن السلطة الخضراء تعمل على تقوية القلب والعضلات والمفاصل.

4: تساعد السلطة الخضراء على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وخصوصا فى شهر رمضان .

5:نظرا لاحتواء السلطة على الخضراوات الخضراء التى تحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية العين من المشاكل التى قد تتعرض لها.

6:تناول السلطة الخضراء يوميا يحمى من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات.