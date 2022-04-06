شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب القولون التقرحي.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب القولون التقرحي هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية، وحسب ما ذكره موقع "mayoclinic" سنتعرف عن أسبابه وأعراضه.

ما هو التهاب القولون التقرحي؟

هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يسبب التهابًا وقرحًا في

، ويؤثر التهاب القولون التقرحي على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، وتظهر الأعراض عادةً بمرور الوقت.

الجهاز الهضميهل يسبب التهاب القولون التقرحي أي مضاعفات صحية؟

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن يكون التهاب القولون التقرحي منهكًا ويمكن أن يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة، و في حين أنه ليس له علاج معروف ، يمكن أن يقلل العلاج بشكل كبير من علامات المرض وأعراضه.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب القولون التقرحي؟

يمكن أن تختلف أعراض التهاب القولون التقرحي، اعتمادًا على شدة الالتهاب ومكان حدوثه. قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

-إسهال، غالبًا مصحوبًا بدم أو صديد.

-آلام في البطن وتشنجات.

-ألم المستقيم.

-نزيف في المستقيم - خروج كمية صغيرة من الدم مع البراز.

-عدم القدرة على التبرز على الرغم من الحاجة الملحة.

-فقدان الوزن.

-حمى.

يعاني معظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي من أعراض خفيفة إلى متوسطة. قد يختلف مسار التهاب القولون التقرحي ، حيث يمر بعض الأشخاص بفترات طويلة من الهدوء.

ما هي أنواع التهاب القولون التقرحي؟

غالبًا ما يصنف الأطباء التهاب القولون التقرحي وفقًا لموقعه تشمل أنواع التهاب القولون التقرحي ما يلي:

-التهاب المستقيم التقرحي، يقتصر الالتهاب على المنطقة الأقرب للشرج (المستقيم) ، وقد يكون نزيف المستقيم هو العلامة الوحيدة للمرض.

-التهاب المستقيم السيني، ويشمل الالتهاب القولون المستقيم والقولون السيني الطرف السفلي من القولون،و تشمل العلامات والأعراض إسهالًا دمويًا ، وتشنجات وألمًا في البطن ، وعدم القدرة على تحريك الأمعاء على الرغم من الرغبة في ذلك (الزَحَف).

-التهاب القولون في الجانب الأيسر، و يمتد الالتهاب من المستقيم حتى القولون السيني والقولون النازل. تشمل العلامات والأعراض إسهالًا دمويًا وتشنجًا في البطن وألمًا في الجانب الأيسر .

-التهاب البنكوليت، وغالبًا ما يؤثر هذا النوع على القولون بأكمله ويسبب نوبات من الإسهال الدموي التي قد تكون شديدة وتشنجات وألمًا في البطن وإرهاقًا وفقدانًا كبيرًا للوزن.