شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الالتهاب.. اشرب قهوتك بدون إضافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت من محبي القهوة ، فإن أفضل رهان لك هو شربها باللون الأسود، إذا كنت ترغب في تقليل الالتهاب أو التحكم فيه، ووفقا لخبيرة التغذية لورين مانيكر، فإن القهوة تحتوي بشكل طبيعي على مكونات مضادة للالتهابات وتظهر البيانات أن شربها قد يساعد في إدارة الالتهاب المزمن، تظهر المخاوف عند إضافة كميات مفرطة من السكريات ، وزيوت معينة موجودة في الكريمات المنكهة، ومكونات أخرى إلى الخليط، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

فنجان قهوة

أظهرت الأبحاث أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات، ويرجع ذلك في الغالب إلى جميع مركباتها النشطة بيولوجيًا، تقول إحدى المراجعات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية أن هذه المركبات لا تحتوي فقط على خصائص مضادة للالتهابات، ولكن لها أيضًا خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للتليف.

في حين أن بعض الأشخاص قد يفترضون أن التأثيرات المضادة للالتهابات في القهوة تأتي من الكافيين، فقد وجد بالفعل أن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على نفس المركبات النشطة بيولوجيًا التي توفر نفس الفوائد الصحية، نظرًا لقدرة القهوة على المساعدة في إدارة الالتهابات، فقد وُجد أيضًا أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

تقترح خبيرة التغذية ، الاحتفاظ بكوبك الأسود إذا كنت تحاول إدارة الالتهاب، هذا لأن الكثير من السكر المضاف والدهون المشبعة مرتبطان بالاستجابات الالتهابية.

وفقًا لدراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول المشروبات المحلاة بالسكر على أساس منتظم زاد من علامات الالتهاب وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تركز الدراسة بشكل خاص على تناول الصودا، فإنها توضح ما يمكن أن يفعله الاستهلاك المنتظم للسكر المضاف لصحتك بمرور الوقت.

جنبًا إلى جنب مع المُحليات ، فإن استخدام الكثير من المبيض في فنجان القهوة الصباحي الخاص بك يمكن أيضًا أن يزيل الخصائص المضادة للالتهابات المحتملة للقهوة، غالبًا ما تزيد مبيضات القهوة من تناول الدهون المشبعة ، والتي تم ربطها بالالتهابات في دراسات متعددة.