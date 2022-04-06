شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك صحى في رمضان .. تعرف على فوائد صينية البطاطس باللحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 يوميا فطارا صحيا في شهر رمضان وتعتبر وجبة اليوم من الوجبات المتكاملة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والبروتين وهى صينية البطاطس باللحمة مع الارز الأبيض .

وحسب ما ذكره موقع helthline فأن البطاطس تحتوي علي العديد من الفيتامينات مثل فيتامين (ج و ب6) وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، والنّياسين، وحمض البانتوثينيك، والحامض الأميني التربتوفان، كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة كالنحاس، والبوتاسيوم والماغنيسيوم والمنجنيز بالإضافة إلى الألياف والكربوهيدرات.

فتناول البطاطس يساعد علي تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى الضغط في الجسم وبالتالى فهى مفيدة لمرضى الضغط.

وتحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من الألياف والكربوهيدرات التى تسهل عملية الهضم وتساعد المعدة والقولون على التخلص من الفضلات والتغلب على مشاكل الهضم وعلاج التهابات الأمعاء ، و تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والتخلص من الاكتئاب والقلق.

كما تحتوى اللحمة علي البروتين والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة، لذلك ينصح بتناول هذه الوجبة مع طبق الأرز الأبيض وعصير البرتقال.