شكرا لقرائتكم خبر عن في رمضان.. اعرف أضرار الإسراف في تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الحلويات دائما بشهر رمضان، حيث تكثر فيه بأشكالها وأنواعها المختلفة، ولكن الإفراط فى تناولها له أضرار عديدة على صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع healthline ، يعتقد الخبراء أن استهلاك السكر هو سبب رئيسي للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

ومن أضرار الإفراط فى تناول السكريات والحلويات هى:

1: يمكن أن يسبب زيادة الوزن:

معدلات السمنة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ويعتقد أن السكر المضاف، وخاصة من المشروبات المحلاة بالسكر، هو أحد المسببات الرئيسية، المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر والشاي الحلو مليئة بالفركتوز، وهو نوع من السكر البسيط.

2: قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب:

ارتبطت النظم الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب، وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم ، تشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم ، وجميعها عوامل خطر لأمراض القلب.

3: ارتبطت بحب الشباب:

ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة ، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية ، بزيادة مخاطر الإصابة بحب الشباب .

تؤدي الأطعمة السكرية إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات، وكلها تلعب دورًا في تطور حب الشباب .

4: قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان:

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، علاوة على ذلك ، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من الالتهابات في الجسم وقد تسبب مقاومة الأنسولين ، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

6. قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب:

في حين أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والأطعمة المصنعة قد يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.