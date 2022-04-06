ما هي "الساعة الذهبية" لإنقاذ المصابين بالسكتة الدماغية؟

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القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة؟ بمجرد إصابتك بسكتة دماغية ، قد تترك أثرًا طويل المدى على صحتك وحياتك.

لوحظ أن حوادث السكتة الدماغية تتزايد بشكل كبير والطريقة الوحيدة لإنقاذ حياتهم وتقليل مخاطر الإعاقة طويلة الأمد أو الوفاة هي من خلال توفير العلاج في غضون الساعة الذهبية، للأسف ، معظم الناس لا يعرفون عن هذه الساعة الذهبية في السكتة الدماغية.

وفقا لموقع " onlymyhealth" تحدث السكتة الدماغية عندما تنفجر الأوعية الدموية في الدماغ أو تنسد، ونتيجة لذلك، يتم إعاقة إمداد الدم ولا يحصل عقلك على الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية ليعمل بشكل طبيعي، نظرًا لأن الدماغ هو وحدة المعالجة المركزية للجسم، فإن تأثر عمله يمكن أن يعرض حياتك للخطر. هذا الموقف يمكن أن يجعلك تعطل وتؤثر على السمع والتحدث والأكل والحركة وجميع العمليات الحيوية تقريبًا! هذا هو السبب في أن علاج السكتة الدماغية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمريض.

ما هي الساعة الذهبية لمرضى السكتة الدماغية؟

الساعة الذهبية هي المصطلح المستخدم للفترة الزمنية المنقذة للحياة حيث تكون فرص نجاة مريض السكتة الدماغية من خلال العلاج الفوري ممكنة. إذا تلقى المريض المساعدة الطبية مع حلول الساعة الذهبية ، فيمكنه النجاة من مضاعفات السكتة الدماغية.

بالنسبة للسكتة الدماغية، فإن فترة الساعة الذهبية هي أربع ساعات ونصف بعد ظهور أعراض السكتة الدماغية مباشرة. في حالة عدم وجود هذا، قد يعاني المرء من تلف في الدماغ قد لا يتم علاجه بعد ذلك، باختصار، تلف لا يمكن إصلاحه للدماغ، وبالتالي ، فإن العناية الطبية الفورية لها أهمية قصوى.

أعراض السكتة الدماغية

هذه ليست مشكلة وجود مجموعة محددة من الأعراض التي قد تظهر على المرء. قد يخلط المرء بين الألم الطبيعي والسكتة الدماغية وأعراض السكتة الدماغية الفعلية مع مشكلة طبيعية، لهذا السبب ، يحدد الأطباء طريقة سريعة لتحديد السكتة الدماغية.

تدلى الوجه

ضعف الذراع

صعوبات النطق

هناك ثلاثة أنواع من السكتات الدماغية من بينها السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا. 88 ٪ من إجمالي حالات السكتة الدماغية هي من السكتات الدماغية، في هذه الحالة، يتم تحديد انسداد الأوعية الدموية الذي يعيق إمداد الدماغ بالأكسجين، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فقد يتسبب ذلك في تمزق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى سكتة دماغية، مما يتسبب في حدوث سكتة دماغية نزفية، من المهم تحديد نوع السكتة الدماغية لتلقي المساعدة الصحيحة.

كيف تتعامل مع السكتة الدماغية؟

قبل التماس العلاج، يجب أن يعرف المرء كيفية التعامل مع الموقف عند إصابتك بسكتة دماغية أو مشاهدة أعراضها المرئية، بالإضافة إلى ذلك، إذا رأيت شخصًا يصاب بسكتة دماغية، فيمكن أن تكون هذه النصائح مفيدة لك:

راقب الأعراض - لاحظ تطور الأعراض

لا تعطي أي دواء يقوم الناس بإعطاء الأدوية لتهدئة الأعراض ولكن هذا يمكن أن يكون مميتًا في حالات السكتة الدماغية، يمكن للأدوية أن تفاقم المشكلة من خلال تعقيد العملية والتسبب في مضاعفات طويلة الأجل مثل الشلل.

السكتة الدماغية هي حالة قاتلة، إذا كنت لا تريد أن تفقد صحتك وحياتك بسبب السكتة الدماغية، فتصرف في الوقت المناسب، استشر الطبيب فورًا خلال فترة الساعة الذهبية لتجنب مضاعفات السكتة الدماغية.