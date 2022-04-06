شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا التى وافقت عليها" FDA "ليست ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدد كبير من الخبراء أن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا ليست ضرورية في الوقت الحالي، وذلك فى أعقاب موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" على الجرعة الثانية المعززة للقاح كورونا للأمريكيين البالغين من العمر 50 عامًا أو أكبر، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تنتقد قائمة متزايدة من خبراء اللقاحات والصحة العامة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) لقرارها السماح بجرعات اللقاح الرابعة للأمريكيين البالغين من العمر 50 عامًا أو أكبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وافقت الهيئة الأمريكية على الجرعة الرابعة من اللقاح في نهاية شهر مارس لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من سن 12 وما فوق.

قال الدكتور مارتي ماكاري، من جامعة جونز هوبكنز، إن القرار يفتقر إلى الشفافية وأن قرار عدم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية يضر بمصداقية هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وقالت الصحيفة، أعرب اثنان من أعضاء اللجنة الاستشارية الذين كان من المفترض أن يجتمعوا لمناقشة اللقاح عن رفضهم لقرار الهيئة.

تتلقى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" معارضة متزايدة لموافقتها على جرعات لقاح كورونا الرابعة لجميع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.

وأوضحت الصحيفة: لقد كسرت الوكالة الممارسات المعتادة عندما اتخذت قرارها الشهر الماضي، واختارت عدم أخذ المشورة من لجنة من الخبراء المستقلين.

كتب الدكتور مارتي مكاري، المعلق الطبي خبير الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز، مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) هذا الأسبوع ينتقد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وافتقارها للشفافية في عملية الموافقة على الجرعة الإضافية.

اتخذت هيئة (FDA) القرار بسرعة، بعد أيام فقط من تقديم الطلبات للمراجعة، بينما يدفع المنظمون لمزيد من لقاحات كورونا، انخفضت الحالات في الولايات المتحدة إلى أقل من 30000 حالة يوميًا مرة أخرى، ولا تزال الوفيات الناجمة عن الفيروس منخفضة أيضًا.

في الأسبوع الماضي، وافقت الهيئة على جرعة معززة ثانية، أو جرعات رابعة بشكل عام، من لقاحات فايزر وموديرنا Pfizer-BioNTech و Moderna لجميع الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق، يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من سن 12 عامًا أو أكثر تلقي حقنة فايزر أيضًا، أصبح الأشخاص المعرضون للخطر بشدة الآن مؤهلين لتلقي جرعة خامسة من اللقاح.

وقالت الصحيفة، لقد اتخذت الوكالة القرار مستشهدة بتضاؤل ​​المناعة ضد العدوى التي توفرها اللقاحات، يُعتقد أن اللقاح فعال فقط بشكل مقبول ضد العدوى لبضعة أشهر، ومع الموافقة على أول جرعة معززة تعود إلى سبتمبر، تضاءل الكثير من الحماية التي تلقاها المتلقون الأوائل.