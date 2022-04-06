شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر.. إزاي تحمي نفسك من ضربة الشمس والإنهاك الحراري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسجل أجزاء من البلاد موجة حارة مع احتمال أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 40 درجة خلال نهاية الأسبوع.

وحول ذلك، ووفقا لموقع "healthsite" هناك بعض النصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس، أو التشنج الحراري، والإنهاك الحراري، ومنها:

- تشنجات حرارية:

يمكن للتشنجات الحرارية أن تجعل المرء يشعر بالجفاف، ويمكن أن يؤدي التعرض للحرارة أو الأنشطة الشاقة بالخارج خلال هذا الوقت إلى تقلصات العضلات، ومع ذلك، تهدأ التشنجات مع تناول كمية كافية من السوائل.

الحل: يمكن أن يساعد خلط الملح بالماء أو ماء جوز الهند أو أي مشروب رياضي يحتوي على إلكتروليتات في التغلب على التقلصات، ولكن يجب علينا تجنب المشروبات في شكل شاي أو كافيين لأنها تؤدي إلى مزيد من الجفاف.

إذا استمرت التشنجات الحرارية، فمن المستحسن أن يستخدم المرء كمادات باردة أو يقف تحت أي ظل إذا كان بالخارج والاستحمام بالماء البارد بانتظام.

-الإنهاك الحراري:

إلى جانب التشنجات الحرارية، يمكن للمرء أن يشعر بالدوار أو يمكن أن يصاب بالصداع.

يتطلب الإرهاق الحراري أيضًا علاجات مماثلة مثل البقاء في المنزل وشرب الكثير من المحاليل المنحل بالكهرباء، من المهم أن نتخذ الاحتياطات الكافية قبل الخروج في الشمس مثل ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحة وفضفاضة ومغطاة تسمح بالتعرق.

بالنسبة للعينين، يجب على الشخص استخدام نظارات واقية من الشمس، واستخدام غطاء، واستخدام مظلة، واستخدام كريم واق من الشمس إذا أمكن على الجزء المكشوف، وحمل ما يكفي من السوائل والاستمرار في شربها. ينبغي للمرء أن يسمح لنفسه بأن يبرد كلما أمكن ذلك مثل بعد التعرض للشمس لبعض الوقت، يجب أن يستريح المرء تحت الظل أو يجلس في الداخل حيث توجد تهوية مناسبة.

-ضربة شمس:

ضربة الشمس هي حالة قاسية يمكن أن يغمى فيها الشخص إلى جانب أعراض الإرهاق والدوار عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى حوالي 39 أو أعلى، على عكس حالة الإنهاك الحراري والتشنجات الحرارية، فإن ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء ضربات الحرارة يمكن أن يشعر بالحمى، بسبب فشل آلية الثرموستات التي تبرد الجسم وترتفع درجة الحرارة.

في هذه الحالة بالذات، تكون الحالة مهددة للحياة، يجب نقل الشخص بسرعة إلى المستشفى إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا، 39 أو أعلى ويفقد الشخص وعيه باستمرار.

الحل: العلاج هو إعطاء محلول ملحي بارد عن طريق الوريد وإمداد الجسم بالكهرباء الكافية، وبالتالي، فإن ضربة الشمس هي حالة تهدد الحياة ويجب التعرف عليها مبكرًا ويجب علاجها في أقرب وقت ممكن.