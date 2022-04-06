شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر تخس في رمضان.. 5 أنواع من الخبز تناوله في الإفطار والسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس عليك التوقف عن تناول الخبز في رحلة إنقاص وزنك في شهر رمضان، يمكن تبسيط فقدان الوزن عن طريق تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه في يوم واحد، وفى السطور القادمة سنوضح لك أفضل أنواع الخبز الذى يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو السحور في شهر رمضان لإنقاص وزنك والتخلص من دهون البطن ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -الخبز والحبوب الكاملة:

تحتوي معظم أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على نسبة عالية من السعرات الحرارية لأنها كثيفة جدًا ، فهو شهي وغني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، مع 60 سعرة حرارية فقط لكل شريحة، لا يمكنك أن تخطئ في خطهم من شرائح الخبز الرقيقة.

2 -تنبت الحبوب:

أصبحت الحبوب المنبثقة شائعة مع ظهور الحياة الخالية من الجلوتين، على الرغم من أن الخبز المنبت ليس خاليًا من الجلوتين ، إلا أنه غالبًا ما يوصف بأنه سهل الهضم ، كما أنه ينتج عنه انخفاض نسبة السكر في الدم ، مما يعني أن هذا الخبز قد لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مقارنة بمنتجات الحبوب التقليدية الأخرى.

3 -خبز منخفض الكربوهيدرات:

إذا كنت قلقًا بشأن نسبة السكر في الدم لديك ، فقد يكون أي خبز طعامًا مثيرًا للجدل للتنقل فيه، خبز منخفض الكربوهيدرات يكون مذاقه جيدًا ولن يفسد السكريات في الدم ، شريحة واحدة من خبز تحتوي على 40 سعرة حرارية وتحتوي على 7 جرامات من الألياف.

4 خبز القمح الأبيض:

على الرغم من أنه يبدو وكأنه خبز أبيض مكرر ، إلا أن القمح الأبيض هو في الواقع نوع من الحبوب الكاملة، يتم طحنها بشكل مختلف عن الحبوب الكاملة التقليدية ، والمنتج النهائي أخف بكثير من القمح التقليدي وبالتالي ، يبدو أنه يشبه الخبز الأبيض، يوفر ثلاثة جرامات من الألياف في كل شريحة .

5 - خبز منزوع الجلوتين:

نمط الحياة الخالي من الجلوتين مخصص لأولئك الذين تم تشخيصهم بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين الكبيرة، في الواقع ، العديد من البدائل الخالية من الجلوتين تحتوي على نسبة أعلى من الدقيق المكرر وأقل في الألياف.