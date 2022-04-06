شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على تقوية المناعة.. خليها فى فطارك وسحورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع الأطعمة الصحية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، وذلك لاحتوائها على فيتامين سى وفيتامين أ ومواد مضادة للأكسدة، وغيرها من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع egypttoday فإن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بوضعها فى أكلات رمضان السحور والفطار، وذلك لتعزيز صحة المناعة، وهى:

1: الحمضيات

الفواكه مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت واليوسفي مليئة بفيتامين سي.يساعد فيتامين سي على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي يحتاجها جسمك لمحاربة أي عدوى، تعتبر ثمار الحمضيات من العلاجات الطبيعية الرائعة التي تساعدك على التعافي من نزلات البرد.

2: الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر هو الأعلى في محتوى فيتامين سي بين الفواكه والخضراوات الأخرى، في الواقع يحتوي الفلفل الأحمر على ما يقرب من 3 أضعاف فيتامين سي الموجود في الحمضيات، بالإضافة إلى ذلك ، فهي غنية بفيتامين أ وبيتا كاروتين.

3: الثوم

إلى جانب كونه المكون الأساسي لكل مطبخ ، يعرف الثوم بفعاليته في مكافحة الالتهابات، محتواه الغني من المركبات المحتوية على الكبريت مثل الأليسين يجعله معززًا كبيرًا للمناعة.

4: الزنجبيل

الزنجبيل هو أفضل علاج منزلي لنزلات البرد والإنفلونزا ويقوى المناعة والجسم عموما، يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة التي تساعد في مكافحة الأمراض.

5:السبانخ

السبانخ غذاء مفيد جدًا لصحتك العامة، إنه ليس محملاً بفيتامين ج فقط ولكنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين التي تساعد في مكافحة الالتهابات، السبانخ غنية أيضًا بمركبات الفلافونويد الفعالة في الوقاية من نزلات البرد.

6:الكركم

تم استخدام هذه التوابل الصفراء في الطب البديل لخصائصها العلاجية العديدة، الكركم هو معزز مناعة ممتاز لتركيزه العالي من الكركمين، وهو مركب له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.