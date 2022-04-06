شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك واعرف امتى يجب زيارة طبيب الكلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة تخصصات من الأطباء الذين يعملون على الكلى وهم: أطباء الكلى والمسالك البولية، وأطباء المسالك البولية يمكنهم إزالة سرطانات الكلى، وفتح انسداد الحالب من الحصى، أو المساعدة في تصريف المثانة بشكل أفضل، كما أن أطباء الكلى يمكنهم المساعدة في تعظيم وظيفة الكلى ودعمها بغسيل الكلى إذا لزم الأمر، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب زيارة طبيب الكلى، بحسب موقع verywellhealth. الحالات التي يعالجها أطباء الكلى يعتني أطباء الكلى بالأشخاص المصابين بأنواع مختلفة من أمراض الكلى بما في ذلك:

-إصابة الكلى الحادة: يشير مرض الكلى الحاد إلى الظهور السريع لأمراض الكلى المرتبطة غالبًا بحالات مثل الصدمة (انخفاض نضح الدم في الكلى) أو الجفاف أو مشاكل الكلى المتعلقة بالجراحة أو عدم كفاية الصرف من المسالك البولية (الحالب والمثانة والبروستاتا والإحليل).

-الفشل الكلوي المزمن: يمكن أن يحدث مرض الكلى المزمن بسبب عدد من الحالات المختلفة.

هناك مجموعة كبيرة من المشكلات الطبية التي يمكن أن تؤثر على الكلى بطرق مختلفة تتضمن بعض الحالات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي ما يلي:

-أمراض الكلى المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب (المتلازمة القلبية الكلوية)

-التهابات الكلى المزمنة

-حصوات الكلى التي تسبب الانسداد

-مشاكل الكلى الخلقية (منذ الولادة) مثل الكلى حدوة الحصان

-التهاب كبيبات الكلى: التهاب كبيبات الكلى هو التهاب في الكلى يمكن أن ينتج عن عدد من العمليات المختلفة، بما في ذلك البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق.

-أمراض الكلى المرتبطة بمرض الذئبة (التهاب الكلية الذئبي)

-مرض الكلى المتعدد الكيسات: مرض الكلى الكيسي وراثي ، على الرغم من أن شدة المرض، وكذلك عمر ظهوره ، يمكن أن تختلف.

أمراض المناعة الذاتية مثل اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي

الفشل الكلوي الثانوي لمرض الكبد (المتلازمة الكبدية الكلوية)

يتم وصف مرض الكلى المزمن بخمس مراحل بناءً على شدة المرض يشير الفشل الكلوي من الدرجة الأولى إلى مرض خفيف ، بينما يشير الفشل الكلوي من الدرجة الخامسة عادة إلى الحاجة إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى.

بالإضافة إلى إدارة مشاكل الكلى (محاولة تصحيح الحالة أو منعها من التدهور) ، يدير أطباء الكلى الأعراض المرتبطة غالبًا بأمراض الكلى ، مثل اضطرابات الكهارل (خاصة مشاكل مستويات البوتاسيوم) وارتفاع ضغط الدم.