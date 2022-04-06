بينها الكيوي.. إليكم أهم الأطعمة والعناصر الغذائية التي تساعد على النوم!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 01:09 صباحاً - هل تواجهون صعوبة في النوم ليلا؟ قد تكون الهورمونات هي المسؤولة عن ذلك. فهل تعلمون انّ انواعا معينة من الطعام مثل الكيوي، تساهم في توازن الهورمونات في الجسم وتساعد على النوم.

وفق استطلاع في هذا الشأن،ان ٣٢ بالمئة من البالغين يحصلون على سبع ساعات نوم في الليلة، فيما يحصل ٢٧ بالمئة على ٦ ساعات. وأشارت منظمة النوم الدولية الى أن الفرق بين ليلة مريحة وليلة متعبة قد يكمن في النظام الغذائي.

لا شك في أن التوجه الى تناول الدواء أمر مغرٍ ومحتمل ان كنت لا تنام جيدا، غير أنّ هناك أطعمة معينة قد تساعد على النوم بشكل أفضل.

ما هي الهورمونات المسؤولة عن النوم؟

الميلاتونين يجعل الجسم يعرف توقيت النوم، وتوقيت الاستيقاظ. لكن مع تقدم العمر، تنخفض مستويات الميلاتونين وتتدهور نوعية النوم. ولحسن الحظ، بعض الأطعمة تحتوي على الميلاتونين بشكل طبيعي،ما يعني انها تساعد على النوم.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على هورمون النوم؟

ان الاطعمة التالية تحتوي على الميلاتونين طبيعيا، الهورمون الاساسي في دورة النوم والاستيقاظ. حاولوا إضافتها الى نظامكم الغذائي لتحسين نوعية النوم:

-الحليب

-البندورة

-الفلفل

-الكرز

-العنب

-الفراولة

ما هي العناصر الغذائية التي نحتاجها لتعديل هورمونات النوم؟

الكالسيوم

الكالسيوم هو عنصر غذائي أساسي يستخدم في صناعة الميلاتونين. ويوجد هذا المعدن في مشتقات الحليب، والخضار الورقية.

فيتامين B6

فيتامين B6 هو غذاء آخر مهم يُستخدم أيضًا في انتاج الميلاتونين. أما المصادر الجيدة لهذا الفيتامين فهي لحم الخنزير، الدجاج، الفول السوداني والشوفان.

المغنيسيوم

هذا المعدن أساسي أيضا للنوم. وارتبطت الكميات القليلة من هذا المعدن بمستويات عالية من التوتر وصعوبة في الاسترخاء. ويعد الموز واللوز والأفوكادو والسمك أهم مصادر المغنيسيوم.

أهم ٥ أطعمة تساعد على النوم

الكيوي

يعد الكيوي طعاما محفّزًا للنوم. فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون حبّتين من الكيوي قبل ساعة من الخلود الى النوم، ينامون أسرع ويستمتعون بنوعية نوم أفضل.

الشوفان

يحتوي الشوفان على “ترايبتوفان”وهو نوع من الأمينو أسيد الذي يحوّله الدماغ الى سيروتونين(هورمون أساسي في دورة النوم والاستيقاظ) والذي يساهم في استرخاء الجسم قبل النوم. فبدلا من تناوله على الفطور، استمتع به كوجبة مسائية.

الحليب واللوز والكرز.