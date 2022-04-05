شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة الحر فى الأسبوع الأول من رمضان .. نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة، مع الصيام، تزداد فرص الشعور بالعطش الشديد والرغبة في تناول الطعام، ولذا نشر موقع " لوس أنجلوس تايمز"، أبرز وأهم النصائح الغذائية لتجنب العطش والجوع خلال شهر رمضان.

أوضحت الدكتورة أوسما غني، اخصائية التغذية في إحدي الشركات التغذية، أن الصوم يساعد الجسم علي الشفاء من الأمراض، فيعمل الجهاز الهضمي لدينا يوميا ولكن عند الصيام فيأخذ إجازة، فيساهم ذلك في التخلص من بقايا الجسم السموم، وأيضا تطهيره من أي مشاكل مرتبطة به.

وأضافت خبيرة التغذية، أن الصيام يساهم بشكل ملحوظ في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويحد من الإصابة بالالتهابات في الجسم، كما أنه يحسن المخ، ويحد من الإصابة بمشاكل في القلب.

وقدمت خبيرة التغذية بعض النصائح المهمة لتجنب الشعور بالعطش والجوع خلال الصيام، ومنها:

-تناول الطعام بشكل بطيء أثناء الإفطار والسحوريعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل الشعور بألم المعدة.

-لا تتجنب تناول وجبة السحور، لأنك ستشعر بالجوع الشديد خلال ساعات الصيام، ولذا عليك تناول طعام خفيف في هذه الوجبة.

-يمكنك تناول ثمرة من التمر عند الإفطار لشحن الجسم بالطاقة التي يحتاجها، والتي فقدها خلال ساعات الصيام.

-وللتقليل من الشعور بالجوع والعطش، عليك تناول البروتين والألياف.

-يمكنك تناول وجبة سحور غنية بالبروتين، والفواكه والخضروات لأنها غنية بالألياف، والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

-أبتعد عن تناول الأطعمة المقلية خلال رمضان لتجنب الشعور بالعطس.