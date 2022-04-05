شكرا لقرائتكم خبر عن تغلب على حرارة الطقس أثناء الصيام.. 4 أطعمة تبقيك رطبا طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ومع تغيير الطقس يتطلب الأمر تغييرا فى اختيار أطعمة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، والتى ستساعدك على البقاء رطبًا لفترة طويلة، يجب أن تشرب الكثير من الماء وتتناول الكثير من العصائر المنعشة، وفى التقرير التالى نوضح الأطعمة التى يجب إضافتها إلى مائدة الإفطار لمنحك الترطيب اللازم، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

الكوسة:

ليس عليك طهى الكوسة لتتناولها، فيمكن الاستمتاع بها حتى بدون طهى، فالكوسة مثل الخيار، مرطبة جدًا ومنشطة وخفيفة وتجعلك نشيطًا، كما أنها مفيدة لبشرتك، بالإضافة إلى ذلك فهى غنية بالألياف الغذائية وفيتامين أ وج، ويمكنك إضافتها للسطات أو طهيها وتناولها على مائدة الإفطار.

الليمون:

نعلم جميعًا أهمية عصير الليمون المنعش فى الطقس الحار، فهو منعش ورائع لتقوية المناعة ومنع الجفاف، تأكد من أن لديك الكثير من عصير الليمون وقم بإضافته أيضًا إلى الأطعمة المختلفة للحصول على طعم إضافى منعش.

الفاصوليا الخضراء:

تناول الفاصوليا الخضراء يساعد فى الحفاظ على رطوبتك، فهى مغذية وقليلة السعرات الحرارية وتمثل مصدرًا ممتازًا لفيتامين K والمنجنيز والألياف وفيتامين سى.

الخيار:

عندما نتحدث عن الأطعمة اليومية التى تساعدنا على البقاء رطبًا، يتصدر الخيار القائمة إنه أفضل غذاء مرطب نعرفه، إنه سهل الهضم ويحافظ على صحة الجلد ويمنح الجسم دفعة جديدة من الطاقة، تناوله يوميًا مع وجبة الإفطار.