شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من نقص الهيموجلوبين؟ أضف هذه الأطعمة لنظامك الغذائي فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحي هو شرط أساسي للبقاء لائقًا وصحيًا، ومع زيادة الوعي، أصبح الناس أكثر وعيًا بالصحة، إنهم يتطلعون إلى تضمين خيارات الطعام الصحي في نظامهم الغذائي المعتاد لتعزيز مناعتهم.

الحديد هو أحد أهم مكونات الغذاء الصحي وهو عنصر أساسي يساعد في تكوين الهيموجلوبين في أجسامنا، الهيموجلوبين هو بروتين موجود بشكل رئيسي في كريات الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، كما أنها تعمل كحواجز ميكانيكية وكيميائية حيوية ضد العدوى والبكتيريا وطفيليات الدم. وبالتالي ، من الضروري الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين في الجسم لمحاربة الأمراض المرتبطة بالدم.

يسبب نقص الهيموجلوبين وفقا لموقع " healthsite" مشاكل مثل تدمير خلايا الدم وانخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء وفقر الدم الناجم عن فقدان الدم. وبالتالي ، نحتاج إلى تضمين خيارات الطعام في نظامنا الغذائي الغني بأحماض الفوليك والحديد وفيتامين ب 12 وفيتامين سي.

الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد عنصر غذائي أساسي لجسمنا، يساعد في زيادة إنتاج الهيموجلوبين مما يعزز منتجات كرات الدم الحمراء، يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص الهيموجلوبين الاستفادة من تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

تعتبر الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الصويا والفواكه المجففة والسبانخ والمكسرات مصادر غنية بالحديد، يجب أن يستهلك الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا 8 ملليجرام من الحديد يوميًا بينما يجب على الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 عامًا تناول 18 ملليجرام من الحديد في اليوم .

بخلاف ذلك ، تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتات (الحبوب والحبوب) والكالسيوم (الحليب ومنتجات الألبان) والبوليفينول (الشاي والقهوة) جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بالحديد. هذا يمكن أن يعيق امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد أمرًا مهمًا للغاية لزيادة مستويات الهيموجلوبين ولكن يجب أن نؤكد أن الجسم يمتص الحديد بشكل صحيح. يمكن أن يساعد استهلاك فيتامين سي أجسامنا على امتصاص الحديد المستهلك بسهولة.

يُنصح بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سى أثناء تناول الأطعمة الغنية بالحديد، تعد الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفراولة مصادر غنية بفيتامين سي ، حيث يمكنها تعزيز امتصاص الحديد في أجسامنا. فيتامين أ مفيد أيضًا في هذه الحالة ، لكن الاستهلاك المفرط قد يسبب فرط الفيتامين.

تناول حمض الفوليك

يُعرف حمض الفوليك أيضًا بفيتامين ب 9 ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب العديد من الوظائف المهمة في الجسم. يجب أن يستهلك الشخص البالغ السليم 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا لتجنب النقص. قد يثبط نقص الفولات نمو كرات الدم الحمراء مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين، يساعد حمض الفوليك في إنتاج الهيم وهو أحد مكونات الهيموجلوبين. بعض المصادر الجيدة للأطعمة الغنية بحمض الفوليك هي الأرز ولحم البقر والفول السوداني والفاصوليا والأفوكادو والخس.

تناول فيتامين ب 12

قد يؤدي نقص مصادر فيتامين ب 12 (سيانوكوبالامين) إلى فقر الدم الخبيث، يعتبر فيتامين ب 12 فريدًا من بين الفيتامينات من حيث أنه يتوفر في الغالب من خلال الأطعمة ذات الأصل الحيواني، اللحوم والكبد والبيض والجمبري ومنتجات الألبان كلها مصادر جيدة. لذلك يُنصح النباتيون بزيادة تناولهم للحليب ، في حين يمكن للنباتيين اختيار فيتامين ب 12 التكميلي في شكل أقراص / كبسولات لتجنب النقص السريري.