فوائد شرب الكركم مع الحليب في رمضان وكيفية تحضيره

بيروت - نادين محمد - حليب الكركم هو علاج قديم موجود منذ عصور بفضل خصائصه المذهلة، تحول هذا المشروب إلى تريند عالمي.

حليب الكركم هو مشروب يعزز الصحة العامة، كما تنعكس خصائصه على البشرة و الشعر، لكن فقط عليكِ أن تتعرفي على الطريقة الصحيحة لتحضيره حتى تستفيدي من كل قيمته الغذائية في شهر رمضان بعد الافطار.

فوائد حليب الكركم

1. ينقي الدم

حليب الكركم الساخن مفيد في تنقية الدم والتخلص من جميع السموم الموجودة فيه. هذا له فائدة طويلة الأمد تتمثل في تنقية البشرة لأن الكركم ينظف الأوعية الدموية تمامًا ، مما يضمن تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

2. يعزز صحة القلب

حليب الكركم يساعد في تطهير الأوعية الدموية والتخلص من السموم، يضمن هذا أيضًا عدم وصول السموم إلى قلبك. هذا يعزز ويحسن عمل الشرايين وينظم نسبة السكر في الدم.

3. يمنع ويعالج الصداع

إذا كنت شخصًا يصاب بالصداع المتكرر بسبب التهابات الأنف والحساسية التي تحدث أيضًا بسبب التلوث والشوائب الأخرى الموجودة حولك، يمكن أن يساعدكِ حليب الكركم، لأنه يحسن تدفق المخاط وكذلك قوامه. كما أنه يساعد في علاج التوتر.

4. يزيل الجلد الميت

الكركم مطهر طبيعي ومكون فعال في العديد من وصفات الوجه ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع البقع الداكنة. كما يمنع تناول حليب الكركم بمرور الوقت ظهور البثور والرؤوس السوداء ، مما يؤدي إلى بشرة صافية.

5. يخلصك من حب الشباب

مرة أخرى ، يعتبر الكركم مكونًا مضادًا للفطريات ومضادًا للبكتيريا ، وبالتالي يستخدم في العديد من الماسكات المضادة لحب الشباب . محتواه الغني من مضادات الأكسدة يعمل بشكل جيد للتخلص من حب الشباب ويمنع المزيد من الطفرات. أ

6. يساعد على تخسيس الوزن

حليب الكركم يسرع عملية التمثيل الغذائي ويزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون.



كيفية تحضير حليب الكركم؟

المكونات:

خذي حوالي 100 مل من حليب البقر

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود

1 ملعقة كبيرة من العسل



أولاً ، سخني الحليب وبمجرد أن يبدأ في الغليان أضيفي الفلفل

أضفي الآن مسحوق الكركم وانتظري حتى يغلي المزيج

قدميها واتركيها تبرد قليلاً ثم أضيفي العسل إلى المشروب

أضف رشة قرفة واشربيها.

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