بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة لظهور دهون الفخذين عند النساء، وتختلف أسبابها من سوء التغذية إلى اتباع الحمية الخاطئة، أو التمثيل الغذائي البطيء لتبدأ في التراكم عند الفتيات بدءاً من سن المراهقة، ويصعب بالتالي على الفتيات التخلص من الدهون المتراكمة في الفخذين.

هناك العديد من المنتجات والعلاجات التي تعد بالتخلص من الدهون في الفخذين والأرداف. ولكن هناك القليل من الأدلة التي تظهر فعاليتها.

وتعد أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من دهون الفخذين المتراكمة بكل سهولة هي زيادة نشاطك البدني، أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحقيق نتائج فعالة، ويمكنك تقليل دهون الجسم الكلية عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

إليك بعض تقنيات التي ستساعدك على التخلص من دهون الفخذين المتراكمة بكل سهولة:

تمارين الإطالة

يمكن أن تقطع تمارين الإطالة، جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي الصحيح، شوطاً طويلاً في خسارة دهون الفخذين. افردي ساقيك مرتين يومياً لمدة 30 دقيقة. هذا لا يشكّل ساقيك فحسب، بل يقوي عضلاتك أيضاً.

ممارسة رياضة المشي والركض

المشي لمدة ساعة يساعد في حرق دهون الفخذين، تأكدي من أن الخطوات طويلة وسريعة. يساعد هذا في إذابة الدهون المتراكمة في الفخذين مما يجعلهما تبدوان نحيلتين في وقت قصير.

يعتبر أيضاً الركض من أفضل الطرق لتقليل الدهون في الساقين ويقوي عضلات ساقيك، أيضاً الركض يساعد في الحفاظ على وزنك لفترة أطول من الوقت.

التمرين كل يوم

مع ممارسة التمرين يومياً يمكنك التخلص من دهون الفخذين المتراكمة بكل سهولة فقط ركزي على عضلات الجسم السفلية، وتشغيل جميع عضلات الجسم لتقليل مخازن الدهون الأساسية واستبدال الأنسجة العضلية المفقودة؛ لمنح هذه المنطقة مظهراً مشدوداً ومتناسقاً.

مراقبة كمية الملح التي تتناولها

يجعل الملح جسمك يحتفظ بالماء الزائد، وهذا يسبب انتفاخاً يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل، بما في ذلك الفخذين. لذا فكلما تناولت المزيد من الملح، يتم تخزين المزيد من المياه بدلاً من تصفيتها بواسطة كليتيك.



إضافة المزيد من الكالسيوم والمغنيسيوم

الأطعمة الصحية التي قد تكون موجودة بالفعل في نظامك الغذائي ولكن كلما زادت نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم، قل الملح الذي يحتفظ به جسمك مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل، ويتخلص جسمك من احتباس الماء.

تعد الخضروات الورقية الداكنة واللبن والموز مصادر ممتازة لأنواع مختلفة من الأطعمة المحتوية على الكالسيوم والمغنسيوم، يجب تناول تسع حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.

قللي من الكربوهيدرات

عندما يحول جسمك الكربوهيدرات إلى جليكوجين، يتم تخزينها مع الماء في الكبد والعضلات. وهذا يعني أنه كلما زادت كمية الكربوهيدرات التي نتناولها، زاد الماء الذي يخزنه الجسم. هذا هو السبب في أن الكثير منا يجدون أنهم يخسرون بضعة أرطال على الفور عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

تناول المزيد من الألياف والبروتين

يجب إدخال أطعمة مليئة بالألياف والبروتين في كل وجبة لزيادة معدل الحرق وفقدان الوزن، ومنحك الشعور بالشبع والبروتين ضروري لبناء العضلات الخالية من الدهون.

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